Otázka pro bývalou ředitelku jičínské nemocnice, krajskou zastupitelku a starostku města Železnice Danu Kracíkovou.

Epidemiolog Roman Prymula | Foto: Deník / Zbyněk Pecák

"Bylo by to rozhodně čestné řešení, nicméně je to v nejméně vhodné době, kdy se celá země zmítá v pandemii, kterou nepamatujeme. Každý politik je odpovědný za své činy a měl by se řídit příslovím Příklady táhnou. Bude důležité, aby na post nastoupil člověk, který má s řízením zdravotnictví zkušenosti," řekla Deníku Dana Kracíková.