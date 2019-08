Docházet sem budou na obědy zdejší školáci a děti z mateřské školy. Jídelna bude přístupná i seniorům. V dalších stavebních úpravách se počítá s renovací bytů a sálu pro 150 lidí. Právě společenské prostory v Lužanech chybí. Propojení s jídelnou a vývařovnou tak bude ideální.

Základní školy v malých obcích už dávno neslouží svému účelu. Nedostatek školáků si vybral svou daň a některé budovy osiřely.

V Lužanech na Jičínsku se podařilo základní školu z roku 1892 udržet při životě a obec nelitovala peněz na její modernizaci. V přízemí navíc funguje mateřská škola, venku na zahradě vyrostlo multifunkční hřiště a zázemí pro děti. Jediným nedostatkem až dosud bylo dovážení obědů z Lázní Bělohradu. I tento oříšek se podařilo rozlousknout.

Vařili by i pro děti z okolních obcí

Vývařovnu s výdejnou jídla chce obec zřídit v bývalém hostinci U Víchů, a to ideálně již příští rok. Na obědy by sem docházeli nejen školáci, ale třeba i senioři, a v plánu je navíc i rozvážení jídel do škol v Úlibicích a v Konecchlumí.

U Víchů se vařilo už v minulosti, kdy zde fungovala vývařovna JZD a později hostinec. Budova je navíc na dohled od školy.

Lužanská radnice zde chce činnost obnovit s tím, že se tu bude vařit zdravě, podomácku, tak, jak si přejí rodiče. Stačí jen sehnat šikovného kuchaře.

Obec hledá dotace, nechce být bez peněz

Objekt obec koupila v roce 2017 společně se sálem, stodolou a s částí zahrady za čtyři miliony. Za osm milionů by se měla podařit jeho částečná rekonstrukce. Od kraje získali Lužanští na stavbu 1,182 milionu korun, což je ovšem jako kapka v moři. Obec proto bude žádat o dotaci. Starosta Martin Mitlöhner připouští, že peníze na financování projektu Lužany sice mají, ale nechtějí mít obecní kasu prázdnou. Rekonstrukci plánují rozložit do několika etap. V první vybudovat stravovací sektor se sociálním zařízením, následně zrenovovat společenský sál pro 150 lidí. Tečkou za investicí budou úpravy části stodoly a bývalého chléva.