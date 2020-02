/FOTO/ Obyvatelé na trase mezi Lužany a Miletínem upozorňují na zahuštění kamionové dopravy. Příčinu vidí v zavedení mýtného. Podle policie ale nejsou údaje podloženy oficiálním sčítáním a k osazení zákazových značek na silnic druhé třídy není důvod. Kraj s policií nadále jedná.

Silnice druhé třídy, kudy projíždějí kamiony, protíná i obec Lužany. | Foto: Deník/ Iva Kovářová

Už od půl čtvrté budí Ladislava Hnízdu z Lužan kamiony, které projíždí obcí. Nárůst dopravy prý zaznamenal právě po zavedení mýtného. Má strach, aby na silnici, která mu vede přímo pod okny, nedošlo k dalšímu karambolu. Jeho obavy jsou na místě. Právě poslední noc loňského roku se mu do domu naboural osobní vůz. Řidič vyjel mimo vozovku a narazil do stavby, poničil také sloup elektrického vedení. „Ten nás zachránil, jinak nevím, jak by to dopadlo,“ krčí rameny muž, který chce prosadit, aby se kamiony Lužanům vyhnuly.