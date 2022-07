"Zpozdily se dodávky snad úplně všeho a my neměli nic nachystané. Ani jsme dole u silnice nevyvěsili ceduli, že máme otevřeno. A stejně přišlo asi šedesát lidí," směje se po dvoudenním provozu kastelánka zámku Dagmar Faměrová.

Do schodů u hlavní zámecké brány se v sobotním horku plouží několik návštěvníků. Mnozí z nich se na Humprecht vrací pravidelně, někteří přijeli do Českého ráje na festival Šrámkova Sobotka a v duchu letošního tématu genius loci se rozhodli pro procházku na jednu z nejvyhledávanějších památek Sobotecka.

"Letos se nám bohužel podařilo otevřít pouze pět místností. Ale díky tomu alespoň pravidelní návštěvníci dostanou příležitost porovnat původní a nově zrekonstruované prostory," vysvětluje Faměrová.

Původní techniky

Ještě vloni mohli návštěvníci v hlavním sále přízemí obdivovat lovecké trofeje, které bývalí pánové zámku nashromáždili. Většinu exponátů bylo nutné přestěhovat, parohy dvanácteráků tak na stěnách nahradily obrazy. Hlavní hodovní síň rekonstrukce teprve čeká, v dalších místnostech přízemí je ale už nyní možné obdivovat umně vyvedené omítky a nově vyspárované podlahy.

"Máme tak skvělou příležitost vidět, jak to tu nejspíš vypadalo v době, kdy tu panstvo žilo. Vše je opraveno původními technikami, aby byla podoba co nejvěrnější. A jedna z přízemních místností bude v budoucnu dokonce temperovaná. Proto nám zde přibyl krásný nový exponát, původní bílá kamna," ukazuje kastelánka při prohlídce.

Léto láká k vodě. V Jičíně zdražili, mnozí mění tobogany za nízký vstup a klid

Revitalizace zámku Humprecht, na které se finančně podílí Evropská unie a město Sobotka, začala vloni na jaře. Zatímco v loňské sezoně mohl být i přes probíhající práce zámek otevřený prakticky celý, letos se do poslední chvíle nevědělo, jestli bude možné otevřít alespoň něco. "Momentálně se pracuje na rekonstrukci prvního patra. Proto jsme část vybavení přestěhovali do přízemí a vznikl tak unikátní prohlídkový okruh. Zároveň začaly práce na opravě střechy," doplňuje Faměrová.

Zavřená vyšší patra

Kvůli rekonstrukci nemohou návštěvníci vstoupit do vyšších pater památky, přijdou tak například o prohlídku slavného akustického sálu nebo o výhled ze zámeckého ochozu. V příštím roce by podle kastelánky mohly být hotové práce v prvním patře a prohlídkový okruh by se tak mohl rozšířit.

Rekonstrukce by měla přinést také možnost zimního provozu zámku, který je jednou z podmínek dotačního programu. Podle Faměrové plánují po skončení prací otevírat zámek v zimních měsících na tři dny v týdnu po dobu pěti let.

S rekonstrukcí a omezením provozu se pojí také další komplikace. V době, kdy do Sobotky přijíždí na vyhlášený festival stovky lidí, chybí na zámku personál. "Tenhle týden budeme hrát v oslabení. Bohužel jsme o část personálu přišli, většinou odešli jinam, což chápu. Potřebují si vydělat a my jim toho moc nabídnout nemůžeme. Ale jsme i přes ztížené podmínky moc vděční všem, co nám zachovávají přízeň a opakovaně se sem vracejí," dodává Faměrová.

Lešení bude lovecký zámeček obklopovat ještě asi rok a půl. Termín dokončení rekonstrukce se snaží všichni zúčastnění směřovat na prosinec 2023. "Zatím se moc nedaří všechno stíhat v termínech. Zdržují se dodávky a práce zpomalují také technologické záležitosti. To je ale u rekonstrukcí památek asi normální," míní Faměrová. Vedení města Sobotka v čele se starostou Luborem Jenčkem považuje rekonstrukci Humprechtu za necelých 50 milionů korun za prioritu následujících let.