Testy potřebují lidé nejen před cestami do zahraničí, ale i v případě, že jedou na dovolenou v Čechách. Věra Motyčková z Chrudimska potřebovala PCR testy pro své děti před odjezdem na letní tábor. Číhala, nastavila si hlídacího psa a nakonec byla úspěšná.

„Byl to ale trochu boj. Když se termín objevil, než jsem vyplnila tabulku, někdo mi ho pod rukou vzal. Už jsem propadala panice, ale nakonec jsem ho měla,“ řekla Motyčková.

Termín k ničemu…

Podobnou zkušenost má i Jiří Dvořák ze Svitavska. Týden před odjezdem na dovolenou chtěl registrovat rodinu na PCR testy. V systému byl ale volný termín jen na středu, což mu bylo k ničemu.

„Čekal jsem, pravidelně chodil na web hlídat termíny a pak se tam konečně objevily. Vypadalo to, že budeme muset až do Pardubic, ale nakonec klapla Litomyšl,“ konstatoval Dvořák.

Odběrová místa v nemocnicích v Pardubickém kraji zaznamenala od začátku prázdnin větší zájem zejména o preventivní testy.

„Největší zájem je z důvodů dovolených a táborů o víkendové a těsně předvíkendové termíny. Ty bývají zaplněné velmi rychle po zveřejnění. Nicméně postupem týdne se zaplní i zbývající termíny,“ přiblížila Kateřina Semrádová, mluvčí Nemocnice Pardubického kraje.

Lidé někdy neví, kdy nemocnice termíny vypisují a jestli má ještě cenu čekat. „Termíny zveřejňujeme vždy s týdenním předstihem. Na odběrových místech se musí najít prostor pro všechny typy PCR i antigenních testů. Aktuálně mají vypsané termíny na příští týden tři ze čtyř odběrových míst a připravují se termíny pro to zbývající,“ řekla Semrádová.

Nedostali termín…

Přesto se může stát, že někteří zájemci termín nezískají. Na PCR testy se nedostala rodina Jany Novotné ze Svitav. „Pořád nebyly volné termíny, když se objevil, hned zmizel. Smůla. Nakonec jsme to vyřešili antigeny cestou na dovolenou. Nechápu, proč nemocnice na léto nenavýší počet termínů, když vidí, jaký je zájem,“ rozčílila se Novotná.

Nemocnice ale s navyšováním kapacity odběrových míst nepočítá. Při plánování totiž musí počítat se všemi typy antigenních a PCR testů, tedy nejen s těmi preventivními.

„Volnou kapacitu musíme držet pro všechny. Testy v tuto chvíli vyhodnocují tři naše laboratoře a pacienti mají výsledky nejpozději do 24 hodin, v drtivé většině případů ještě v daný den. Přitom máme povinnost testy vyhodnotit do 48 hodin,“ podotkla Semrádová. Pokud by nemocnice zvýšila kapacitu, čekali by lidé na výsledky testů mnohem déle.

…a nepřijde ani výsledek

Po absolvování testu na odběrovém místě přijde jeho výsledek SMS zprávou na mobil testovaného. V případě, že je potřeba i písemné potvrzení, lze zaslat výsledek e-mailem. Do SMS zprávy pak zároveň přijde heslo, které je zapotřebí přepsat do počítače před samotným stažením výsledku.

Laboratoře v Orlickoústecké a Pardubické nemocnici, kam se posílají i vzorky z chrudimského odběrového místa, sledují žádosti z reklamačního formuláře každý den od 7 do 19 hodin. Litomyšlská laboratoř pak od 7 do 14 hodin ve všední dny a o víkendu od 7 do 12 hodin. Reklamace pracovníci obratem vyřídí.

Při vyplňování formuláře ale může dojít k chybě a lidem pak certifikát vůbec nedorazí. Nemocnice v kraji proto od července zavedly novou službu a přišly s reklamačním formulářem, který obsluhují zaměstnanci laboratoří.

„Pokud do 48 hodin nedorazí ani SMS zpráva, ani e-mail, nebo žadatel zjistí, že jsou v certifikátu některé údaje špatně, je potřeba najít odkaz na formulář přímo na stránkách nemocnice,“ popsala Semrádová.