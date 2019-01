Jičín – Pořadatelé z Veteran Car Clubu Jičín zvou na tradiční akci pro nejstarší vozidla z dob počátků motorismu, která nemá nejen v České republice, ale ani v okolních státech obdobu, nazvanou

Loukotě a řemeny 2013. | Foto: DENÍK/Alena Kaňková

Loukotě a řemeny v Jičíně.

Chystá se na dny 4.7. – 6.7. Je to setkání historických vozidel vyrobených do roku 1918 a motocyklů s řemenovým pohonem. Letošní rok se tato akce koná o měsíc dříve. V pátek 4. července se uskuteční noční jízda za svitu acetylénových světlometů.



Přepokládané časy: 20.30 – Jičín – start v kempu, Valdštejnská lodžie, Husova třída, 21.00 Valdštejnovo náměstí. Sobotní jízda: 9.30 Jičín – výstava vozidel na Valdštejnově náměstí do 10.30 hodin. V 10.30 hodin start z Valdštejnova náměstí přes Holín, Prachov, Pařezskou Lhotu, Střeleč, Mladějov, Sobotku, Libošovice, Dobšice, Žehrov, Všeň, Mašov, Pelešany, Valdštejn, Pelešany, Mašov, Kacanovy, Olešnice, Vyskeř, Drahoňovice, Krčkovice, Libošovice, Mladějov, Hrdoňovice, Libunec, Březku, Prachov, Holín a zpět do kempu Rumcajs v Jičíně.



Nedělní jízda 6. července startuje v 9.30 z kempu v Jičíně přes Popovice, Tuř, Butoves, Kovač, Konecchlumí, Mlázovice, Šárovcovu Lhotu, Svatojánský Újezd, Lázně Bělohrad. Oficiální ukončení setkání je ve 14.30 hodin.

Dálková acetylenová jízda

Po úspěšných dvou ročnících doprovodné akce, což je dálková jízda těchto vozidel, kdy se jelo do Jičína z Vídně a Bratislavy, letos několik účastníků pojede z Paříže. Start této dálkové jízdy bude pod Eifelovou věží 9. července s předpokládaným příjezdem do Jičína 17. července. Určeno výhradně pro ty nejstarší veterány – vozidla vyrobená do roku 1918 a řemenové motocykly.



Na trase dlouhé cca 1200 km v průběhu osmi dnů prověříme fyzickou zdatnost vozidel, i výdrž a trpělivost jejich majitelů, neboť cestovní průměr se pohybuje kolem 25 km/h. Trasa vede mimo hlavní silniční tahy – především s ohledem na bezpečnost jedoucích vozidle. Během cesty budou operativně zařazeny krátké přestávky na kontrolu a doplnění provozních náplní tak, jak budou vyžadovat stroje. Krátké zastávky budou i v centrech některých měst, kterými budou účastníci projíždět. Podrobnosti o akcích lze nalézt i na internetových stránkách

www.veteran-run.com