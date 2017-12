Lodžie potřebuje dotaci města

Jičín - Valdštejnské imaginárium, o.p.s., žádá město Jičín o dotaci na příští rok ve výši milion korun. Subvence bude určena na provoz této organizace, která spravuje Valdštejnskou lodžii a pořádá zde akce pro veřejnost, například 9. prosince to budou Divovánoce.

Ilustrační foto.Foto: Jan Kaňka

Rozpočet města s dotací v uvedené výši počítá. Ředitel imaginária kastelán Jiří Vydra rovněž požádal o posunutí termínu vyúčtování vždy do konce dubna z původního závěru února. Jako důvod uvádí, že do konce března musí být odevzdáno daňové přiznání. To je přitom jedním z podkladů pro vyúčtování, čímž vzniká nesoulad termínů. Zastupitelé by měli oba požadavky schválit v prosinci.