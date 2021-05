“Projekt je unikátní, v barokní památce tu vzniká sál, který nemá v podobných prostorách obdobu,” pochvaluje si kastelán lodžie Jiří Vydra. Sál se pochlubí výsuvným hledištěm a do výbavy přibude i prvotřídní audiovizuální technika. Podle kastelána by nový sál mohl do Jičína přilákat umělce z celé Evropy. Sál by měl být hotový na jaře 2022.

Současná rekonstrukce se týká rozsáhlých prostor první části severovýchodního křídla Čestného dvora. Vznikne multifunkční sál, foyer a zázemí pro účinkující. Nyní rada města schválila vypracování projektu i na druhou část křídla.

Nová rekonstrukce bude co do prostoru o něco skromnější. Podle místostarosty Jičína Petra Hamáčka je ale velmi nutná. V jihovýchodní části křídla se nyní nachází sklad, není ale radno do ní chodit. “Je to tam ve velmi špatném stavu. Budova má výrazně narušenou statiku a sype se,” vysvětluje Hamáček.

Vznikne nový průchod do Libosadu

Celková cena rekonstrukce se nyní pohybuje kolem 32 milionů korun. Stejně jako celý projekt Cesta Valdštejnských architektů je podpořen dotací z evropského programu přeshraniční spolupráce.

Na projektové dokumentaci k plánované rekonstrukci pracují projektanti už od roku 2015. Tehdy vznikl plán především na statické zajištění budovy a město jednalo s autorem o dopracování dokumentace, aby se mohlo začít opravovat. “Bohužel ale projektant onemocněl, takže jsme záležitost odložili. Když nám letos v lednu jeho rodina oznámila, že mu zdravotní stav nedovolí nadále vykonávat činnost, rozhodli jsme se oslovit jiného architekta, Petra Dostála, který se v roce 2015 na dokumentaci podílel,” doplňuje místostarosta.

Nový projekt by měl být hotový do půlky září. Kromě vyřešení havarijního stavu budovy přinese také čistě praktickou výhodu pro organizátory událostí na lodžii. “Z jihovýchodního křídla bychom chtěli obnovit průchod dolů do Libosadu. V současnosti lze do parku projít pouze přes lodžii. To se ale příliš nehodí, když se tam pořádá třeba svatba nebo koncert,” říká Jiří Vydra.

Do lodžie se vrací kultura

S rozvolněním opatření limitujících kulturní a společenské akce se i Valdštejnská lodžie probouzí k životu. I přes probíhající rekonstrukci a chladné počasí zavítají do lodžie a Libosadu především o víkendech davy lidí. Na konci dubna se zájemcům otevřela prohlídková trasa Les zakletých duší, na které mohou návštěvníci hledat v lese do stromů instalované tajemné tváře.

O víkendu 4.-6. června bude lodžie patřit dobrovolníkům. Skupina Tamjdem už v minulosti lodžii nesčetněkrát navštívila, tentokrát mají v plánu pomoci s položením pískovcového chodníku, stavbou dřevníku a jarním úklidem. “Součástí projektu rekonstrukce je sice i vydláždění části dvora, bude ale zajímavé sledovat kontrast naší pokladačské práce s prací profíků,” směje se Vydra. O dva týdny později, 18. června, se uskuteční i první letošní koncert na lodžii. Pro milovníky balkánských rytmů zahraje akusticky skupina Rajtaraj.