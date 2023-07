/INFOGRAFIKA/ Každý den dojíždí z Jičína do školy nebo do zaměstnání téměř 1400 studentů a pracujících. Nejvíc studentů jezdí do Nové Paky, do práce zase lidé nejčastěji dojíždí do Mladé Boleslavi, kde mezi zaměstnavateli dominuje Škoda Auto. Deník se zeptal několika z nich na zkušenosti a na to, zda se podle nich každodenní cestování vyplatí.

Zaměstnanci v mladoboleslavské Škodovce | Foto: Archiv

Pětačtyřicetiletý Jičíňák Zbyšek dojíždí do Mladé Boleslavi za prací. Z domu odchází vždy hodinu a půl před začátkem směny. „Ráno tak vyrážím okolo půl páté. Cesta většinou trvá tak 40 minut,“ popisuje svou ranní rutinu logistik. Na dojíždění už si zvykl, půl druhé hodiny denně za volantem mu prý za dobře placené zaměstnání stojí.

Právě do města automobilů dojíždí podle dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) za prací nejvíce obyvatel Jičína. Zbyšek je jeden z 247 lidí, kteří tam jezdí denně. Velká část z nich patří právě k 30 tisícům zaměstnanců závodu Škoda Auto.

ČSÚ v červnu na novém geoportálu zveřejnil rozsáhlá data, která ukazují, odkud kam lidé nejvíce denně dojíždějí za prací a studiem. Kromě zmíněné Mladé Boleslavi hodně Jičíňáků jezdí za prací do Nová Paky (denně to je 91 lidí), nebo Valdice, kde pracuje stovka Jičínských.

Čtvrt dne na cestě

Zbyškovi se zaměstnání v Boleslavi i přes úmorné cestování vyplácí. „Počítal jsem si to. V Jičíně takhle dobře placenou práci neseženu, jen je to vykoupené tou cestou. Kdybych si našel práci v Jičíně, mohl bych sice vstávat později a ušetřil bych za benzín, ale pořád by to nebylo tak výhodné,“ vysvětluje.

Ani přesunout továrnu Škodovky blíž svému bydlišti by nechtěl. „Pak by to ale tady vypadalo jako v Boleslavi. To nechci, líbí se mi, jak to vypadá v Jičíně,“ usmívá se.

Jičíňáci se v průměru dostanou ráno do práce do třiceti minut, některé ale každý den ještě před píchnutím příchodu čeká pořádná štreka. Denně jezdí 18 lidí 42 minut do Liberce, podobně dlouho stráví na cestě 53 lidí zaměstnaných v Hradci Králové. Skoro dvakrát tak dlouho při běžném provozu jezdí 46 lidí každý pracovní den z Jičína do Prahy. Jičíňáci ale za prací jezdí i do 2,5 hodiny vzdáleného Žatce, Svitav nebo do Děčína. Ti na silnici stráví až čtvrtinu dne.

Dojíždění do zaměstnání naopak štvalo Petru. Mladá žena žije celý život v Jičíně, několik let ale dojížděla za prací do Lázní Bělohradu. „Vím, že to není zas taková dálka, mohlo být hůř. Ale i ta půlhodina za volantem denně mi zasahovala do života," vypráví.

Kvůli dlouhé pracovní době a přičteném čase na dojíždění pro ni bylo náročné se objednat k lékaři nebo si něco vyřídit na úřadech. Když proto před několika měsíci dostala práci v Jičíně, neváhala.

„Kvalita mého života se od té doby hodně zvýšila. Můžu si zajít večer na skleničku a nemusím se bát, že ráno nadýchám. Můžu si zajít na oběd s kamarádkou a nemusím si brát volno, když jdu dopoledne k doktorovi. A neztrácím čas za volantem,“ dodává žena.

Bude nás víc, ušetříme

Kromě času leze každodenní dojíždění za prací také do peněz. Z celkového počtu 5 124 Jičíňáků, kteří dojíždějí do práce, jich podle údajů ČSÚ ze sčítání lidu v roce 2021 polovina jezdí autem, 407 na kole, 283 autobusem a pouze 43 vlakem. Měsíčně řidiči jen za benzín zaplatí několik tisíc korun.

Zbyšek s kolegy řeší vysoké cestovní náklady spolujízdou. „Donedávna jsem měsíčně platil okolo dvou tisíc, protože jsem jezdil jako spolujezdec. Teď mám koupené auto a jezdíme každý den ve třech. Vždycky se domluvíme a každou cestu si rozpočítáme, abychom se pak nehádali, kdo bral kolikrát auto,“ vysvětluje. Podobně podle statistik řeší dojíždění i 258 dalších Jičíňáků.

Obecně celkově největší podíl lidí vyjíždí za prací je z menších obcí. Většinu vesnic na Jičínsku každý den opouští okolo 70 až 90 procent obyvatel, z nejmenší obce na Jičínsku Kostelce u Jičíněvsi dokonce každý den za prací nebo studiem vyráží 92 procent lidí.

Naopak Ostroměř, Tetín, Vysoké Veselí, Sobotka, Radim nebo Pecka se mohou pochlubit nižšími podíly vyjíždějících. Denně zde za prací vyjíždí okolo 50 až 60 procent lidí. Roli v těchto statistikách hrají především lepší pracovní příležitosti a blízkost větších zemědělských nebo průmyslových podniků.

Hranice okresu kvůli práci opouští denně celkem 6635 lidí a z jiných okresů na Jičínsko přijíždí 3442 lidí.