O vhodné poloze rozhodovali občané města v anketě, ve které ze tří vytipovaných míst vybrali dolní část Zámeckého parku. "S výsledkem jsme spokojení, podle nás splňuje požadavek důstojného místa pro vzpomínku na prvního porevolučního prezidenta. Dopis se žádostí jsem poslal paní Havlové a konečné rozhodnutí je na ní," uvedl starosta. V Jičíně se ale nadále ozývají hlasy, které lavičku odmítají. Hlavním důvodem je vysoká pořizovací cena a u některých dokonce nesouhlas s připomínáním právě Václava Havla.

V anketě mohli všichni Jičíňané hlasovat od 9. července do 15. srpna buď pomocí papírového formuláře, nebo elektronicky. Na výběr měli ze tří lokalit, které navrhla Rada města - blízko vchodu do horní části Zámeckého parku, na Husově třídě u Masarykova divadla a vítězné místo u zdi v dolní části Zámeckého parku. Hlasování se zúčastnilo celkem 170 lidí, z nichž 97 bylo pro vítězný návrh. Z celkového počtu bylo 10 hlasů neplatných, buď byly duplicitní, nebo se jednalo o připomínky k samotnému umístění lavičky v Jičíně.

Záměr umístit v Jičíně Lavičku Václava Havla a vyjádřit tak úctu bývalému prezidentovi v roce dvou významných výročí jeho života schválilo zastupitelstvo na konci března jednohlasně. "Radní i zastupitelé se jednomyslně shodli, že je to důstojný způsob, jak uctít památku prvního polistopadového prezidenta. Samozřejmě jsme si vědomi, že s tím někteří lidé nesouhlasí. Slýchám i názory, že nás kvůli tomu za rok znovu nezvolí. Ale je potřeba si uvědomit, že pro záměr zvedli ruku lidé napříč politickým spektrem," uvedl starosta Malý.

Nejčastější výtky proti lavičce jsou směřovány na vysokou pořizovací cenu. Ta se totiž může vyhoupnout až ke 300 tisícům korun. "Pro hodně lidí je to ožehavé téma. Za tolik peněz by bylo možné například zvelebit některou část města, doplnit zeleň a podobně. Jednu památnou Rumcajsovu lavičku už máme a nikdo na ní nesedá," řekl Deníku jeden z jičínských občanů, který si ale nepřál být jmenován. Na sociálních sítích se podobných reakcí množí spousty.

Podle vedení města je v podobných situacích složité se zavděčit každému. "Někdo má Havla rád a chce jeho památku uctít. Jiný s ním nesouhlasil a měl radši Klause. Havel byl významnou osobností naší historie a považujeme za důležité jej uctít" vysvětlil starosta. Stejný problém nastává také s cenou, případně s tím, kam by bylo možné peníze vložit. "Lidé se vždycky ozvou, když se zrovna neopravuje u nich. Když stavíme na severu, na jihu mají pocit, že se u nich nic neděje. A naopak. Chápeme, že jsou ve městě věci, které lidi trápí. Ty se ale musí řešit postupně," doplnil místostarosta Petr Hamáček.

Vedení města už v minulosti uvedlo, že zájemci mohou přispět na Lavičku Václava Havla a podílet se tak na uctění jeho památky. "To neznamená, že bychom na to neměli. Ale určitě se najdou lidé, pro které bude čest se tímto způsobem zapojit. O tom ale teď nepřemýšlíme. Nemá smysl myslet na financování, když ještě není pevně rozhodnuto. O penězích se budeme bavit až ve chvíli, kdy budeme znát rozhodnutí Dagmar Havlové," uvedl starosta.

První porevoluční prezident Václav Havel by 5. října oslavil 85. narozeniny. Zároveň si letos připomínáme 10 let od jeho smrti 18. prosince 2011. Pokud bývalá první dáma rozhodne ve prospěch umístění Lavičky VH v Jičíně, chtělo by vedení města realizaci stihnout ještě letos.