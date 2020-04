Lidé už mohou s odpadem do sběrných dvorů

Od soboty opět funguje pro veřejnost sběrný dvůr v Sobotce. Provozní doba zůstává stejná, tedy úterý a pátek od 8 do 16 hodin, v sobotu do 12 hodin. Vstup do areálu je povolený pouze v rouškách a pohyb v areálu řídí obsluha.

Sběrný dvůr | Foto: Libor Pristáš