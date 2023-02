Některým majitelům trvá rozhodování ještě déle. „Je to bohužel obrázek současné společnosti, kdy lidé řeší problémy s cenami energií a potravin a šetří, kde se dá. I proto odkládají návštěvy veterinářů. A když už přijdou, tak je většinou pozdě,“ uvedla prezidentka Komory veterinárních lékařů České republiky Petra Šinová.

Nejčastěji se lidé podle ní vymlouvají na to, že jejich chráněnec trpí problémy jen pár dní. „Nám však stačí jediný pohled a hned víme, že nemluví pravdu a zvíře má problémy dlouhodobě. Svým přístupem majitelé situaci jen zhoršují,“ uvedla prezidentka.

Češi na krmivech pro své psy nešetří. Navzdory zvyšujícím se cenám

Jako příklady uvedla problémy s horními cestami dýchacími u koček, kdy majitelé přicházejí v době, až kdy zvíře skoro nemůže dýchat. „U psů se pak jedná o vrozená nemocnění kůže, kdy k nám chodí až v době, kdy už téměř nemají srst. Problém je také u alergií či kardiologických problémů. Ale obecně se dá říct, že zhoršenou situaci vidíme takřka v každé orgánové soustavě zvířat,“ doplnila prezidentka veterinární komory.

Nedoplatků přibývá

Lidé také po veterinárním zákroku nezřídka lékaři řeknou, že na něj nemají peníze. „To se opravdu v poslední době stává. Nechají zvíře akutně odoperovat a pak s klidným hlasem prohlásí, že na to zkrátka nemají. Bohužel mnohdy nedosahují tyto nedoplatky takové výše, abychom je mohli nějakou cestou vymáhat,“ nastínila další současný trend Šinová. Podle ní se částky, které lidé veterinářům dluží, pohybují v rozmezí od 50 do 100 tisíc korun.

S neplatiči či lidmi odkládajícími zákroky má v poslední době zkušenosti i brněnský veterinář Jiří Žák. „Inflace je bohužel nezastavitelná spirála. Naštěstí se však již věci vracejí do normálu. Ale v posledních měsících lidé opravu odkládali operace. A to i pár hodin před naplánovaným zákrokem. Také se mi stalo, že mi někdo za operaci nezaplatil,“ uvedl Žák. Pro jistotu si nyní od lidí nechává vyplácet zálohu.

Setkává se i s lidmi, kteří chodí se zvířaty až v akutních stavech. „Mnoho jich nechce přiznat, že má hluboko do kasy a proto chodí pozdě, Ale je lepší přiznat pravdu, my jim rozhodně ruce trhat nebudeme. A vždy se dá nalézt nějaké řešení,“ dodal veterinář.

Epilepsií mohou trpět i mazlíčci. Při správné léčbě se jí není třeba obávat

Řešení nabízí třeba trutnovský veterinář Stanislav Počta. „I já musím, i když nerad, řešit odložené operace, kdy lidé raději připlatí za tišící léky. To však není řešení. Peníze může také člověk sehnat přes různé nadace. Zažil jsem i případy, kdy jsme pomáhali organizovat sbírku tak, aby se stav zvířat mohl skutečně léčit potřebným chirurgickým zákrokem,“ uvedl veterinář.

Zvíře si lze pojistit

Zvýšeným výdajům za léčení zvířete se mohou lidé vyhnout i tím, že budou pravidelně platit mnohem nižší částky za pojištění. Pro domácí mazlíčky je nabízí několik tuzemských pojišťoven. Například Generali Česká pojišťovna, ČPP, Slavia či ČSOB se svým produktem Petexpres.

Ne vždy se však toto pojištění vztahuje na operační zákroky či návštěvu u zvěrolékaře. Například Slavia pojišťovna se zaměřuje, spolu s internetovým obchodem Mall.cz, na odpovědnost za škody, které způsobí pes nebo kočka. Součástí pojištění jsou také asistenční služby zahrnující například i zvířecího detektiva.

Zdroj: Youtube

Oproti tomu balíček Mazlíček od Generali České pojišťovny (GČP) veterinární zákroky hradí. Největší zastoupení mají mezi čtyřnohými pojištěnci jednoznačně psi a kočky. Odhadem lidé v České republice chovají více než dva miliony psů a přibližně 1,8 milionu koček. „Zhruba každý desátý majitel má své zvíře pojištěné. Relativně nízký podíl pojištění podle našeho názoru souvisí s nízkým povědomím klientů o možnosti sjednání pojištění mazlíčků. Náklady na chov psů nebo koček nejsou vůbec nízké, roční pojistné za pojištění v nich ve finále činí jen zlomek všech vynaložených peněz,“ informoval mluvčí GČP Jan Marek.

Dodal, že ceny za celoroční pojištění veterinární péče s limitem 20 tisíc korun a spoluúčastí 10 procent, s minimem 500 korun, se pohybují od 1620 do 2700 korun. „Pojišťujeme všechny psy a kočky, kteří jsou jasně identifikovaní – tedy mají čip či tetování. Podmínkou zcela určitě není průkaz původu, jak se někdy mylně traduje,“ doplnil Marek.

Veterinářům přibyli pacienti. Ceny jdou nahoru, i kvůli zvířecím uprchlíkům

Důležitým parametrem je také vstupní věk zvířete. Konkrétně to znamená , že pojistit je možné zvíře po dosažení věku tří měsíců od narození. „U psa nad 40 kilogramů je možné pojištěni do čtyř let věku. Pod tuto hranici musí být mladší osmi let. Osm let je také hranice u kočky,“ doplnil mluvčí GČP.

Pojištění domácích mazlíčků nabízí i ČSOB Pojišťovna ve spolupráci se společností PetExpert, kde průměrné pojištění stojí 5500 korun. „Celkem máme v aktivním portfoliu okolo 30 tisíc pojištěných zvířat. Pojistíme všechny psy i kočky, tedy i ty nepapírové. Primárně jde o něco jako zdravotní pojištění - tedy kryjeme náklady na veterinární péči. Produkt nabízí i pojištění dalších pojistných nebezpečí, jako například pojištění odpovědnosti z držby zvířete, pojištění pro případ ztráty zvířete či pojištění pro případ smrti zvířete,“ informoval za pojišťovnu Petr Milata.