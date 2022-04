Ve volných prostorách měšťanského domu čp. 12 chtěl mít Petr Jůza původně občerstvení. "Když jsme přemýšleli o tom, co s přízemím udělat, věděli jsme, že jej nechceme pronajímat. Vznikl i nápad na muzeum cukrařiny, které by uctilo památku naší rodiny, která byla v Pecce výrobou zákusků vyhlášená. Tenhle nápad se ale s úspěchem nesetkal," říká.

Spásná myšlenka přišla od souseda a kamaráda Zdeňka Chramosty, vnuka legionáře a mašinfíry obrněného vlaku Orlík. Právě jeho dědictví se stalo základem muzea zaměřeného na historii českých legionářů. "Ve dvou místnostech se snažíme ukázat jejich kompletní historii, připomenout legionáře, kteří pocházeli z našeho regionu a jejich osudy za první světové války a po ní. Ve třetím pokoji pak ukazujeme druhou světovou válku. I ta totiž na Peckovsku zasáhla hodně lidí a osudů," vysvětluje Jůza. Podporu získalo Muzeum legionářů hlavně od českého ministerstva obrany, pod které spadá Československá obec legonářská. Ta poskytla potřebné exponáty a na vytváření muzea spolupracuje dodnes. S historickou technikou a ukázkou zbraní se legionáři pravidelně účastní tradiční peckovské pouti. Letos bude podle Jůzy zaměřená na techniku druhé světové války.

Mezi granáty, samopaly a dalšími vojenskými rekvizitami se ve druhé místnosti muzea legionářů těsní sbírka historického cukrářského náčiní. Jůzovi tím chtějí poukázat i na jejich civilní, nevojenskou historii. S prastarým kuchyňským robotem a keramickými formami zde natáčela i televize. "Chtěl jsem tu mít něco po svém dědečkovi. Byl v Pecce vyhlášený. Vždy po nedělní návštěvě kostela se tu před cukrářstvím scházelo třeba i padesát lidí. Všichni si dali dědův zákusek, povídali si a z nedělního dopoledne byla rázem společenská událost. To jsme chtěli obnovit a snad se to i daří," vypráví.

V sezóně kromě exkurze do vojenské historie nabízí také služby infocentra a drobné občerstvení, pivo nebo limonádu na svlažení. Dobré vztahy udržuje také se sousední Cukrárnou Pecka, která na náměstí obnovila tradici vyhlášených zákusků. Sám Jůza nicméně v řemesle svých předků nepokračuje, pracuje ve vrchlabské Škodovce.

Zato obliba ve vojenství se v rodině drží. "Můj syn jezdívá s legionáři natáčet, my je tu zase hostíme, když k nám přijedou. A když jsou někde poblíž, jedeme je s manželkou navštívit. Vždycky jim to udělá radost a rádi se do Pecky za námi vrací," říká muzejník.