Organizaci se podařilo navázat spolupráci s řetězcem KiK a pro klienty uspořádat nákupní odpoledne v jičínské prodejně. „Firma KiK pro tento rok věnovala našim klientům poukázku v hodnotě 500 korun a VIP kartičku s 15procentní slevou. Obchod má širokou nabídku sortimentu, takže věřím, že si klienti vyberou. A nejen to. Naučí se u toho spoustu běžných lidských činností jako rozhodnout se, co si koupím, za co utratím své peníze na kartičce, jestli to utratím hned, nebo postupně. Je to v podstatě velmi příjemný způsob, jak se socializovat,“ uvedla manažerka Apropa Hana Kleistnerová.

Apropo oslavilo čtvrtstoletí. Na benefici představilo svou tajuplnou galaxii

Výhody pomohou klientům Apropa, kteří s nadšením využili příležitosti k nákupu oblečení, ale také jejich rodinám, jejichž kase by získaná sleva mohla alespoň částečně ulevit. „Chodíme sem občas nakupovat, každá sleva se hodí. Syn má radost, chce si oblečení vybírat sám a chodit oblékaný moderně. Takhle i ušetří nějakou korunu,“ řekla matka jednoho z klientů.

„Nakoupím si taková ta velká světla na zahradu, tak uvidím, kolik to bude stát. Často se chodím podívat, co tu mají,“ řekl Deníku klient Apropa Ladislav Srb. Nakonec si vybral jen pár kousků oblečení, prý se s kamarádem vrátí jindy.

VIP nakupování

Spolupráci uvítal také jednatel společnosti KiK Martin Šatný. „Byli jsme společností Apropo osloveni na konci minulého roku, abychom se zúčastnili jejich akademie. Jakožto rodák z Jičína organizaci Apropo znám, akademie jsem se zúčastnil několikrát. Ale bohužel jsme to nestihli, a tak jsme se domluvili, že vymyslíme jinou formu, a přišli jsme s nápadem VIP nakupování pro klienty. Chtěli jsme, aby to bylo osobní, proto každý dostal jmenovitě pozvánku na dnešní odpoledne,“ uvedl Šatný.

"Uvědomujeme si, že péče o blízké bývá náročná nejen fyzicky a psychicky, ale mnohdy je to pro rodiny obtížné i po finanční stránce. Jsme proto moc rádi, že jsme mohli tímto způsobem pomoc prostřednictvím organizace Apropo," doplnil jednatel.

Tisíc kilometrů pro Apropo. Cyklista Kučera se vydal na benefiční jízdu po Česku

Organizace Apropo nabízí lidem s postižením pestrou škálu aktivit, které jim pomáhají se setkávat, socializovat a osamostatňovat. V letošním roce by mělo dojít k rozšíření služby osobní asistence, která je součástí programu sociální rehabilitace. Kromě toho se organizace zaměřuje také na plnění zdánlivě nereálných snů svých klientů. Součástí programu bylo v loňském roce například uspořádání výstavy obrazů klientky Magdy, která žije s Downovým syndromem. V listopadu se klienti, zaměstnanci a sponzoři pravidelně setkávají na tradiční benefici. Loni se na ní podařilo vybrat 668 tisíc korun.