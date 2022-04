David žije v jičínské Ruské ulici nedaleko Lidického náměstí už několik let. "Upřímně je mi jedno, jestli se bude ulice přejmenovávat. Ale už se jmenuje Ruská tolik let, že nevidím důvod, proč by se to najednou mělo měnit. Když se název neměnil ani po revoluci, kdy byla tendence se zbavovat všeho ruského," vysvětluje svoje stanovisko a doplňuje, že po změnu názvu legendární Ruské zmrzliny už se ničemu nediví.

Problém s odkazy na Rusko mají někteří lidé i v Nové Pace:

V Pace zmizela cedule z Ruské ulice. Jde o čin partyzána, město změnu nechystá

I Davidovi v těchto dnech přišel do schránky v obálce anketní lístek s vysvětlujícím dopisem a jednoduchou otázkou, na kterou lze odpovědět ano, nebo ne. Do hlasování se mohou zapojit lidé s adresou bydliště v ulici Ruská nebo M. Koněva. Svůj názor mohou vyjádřit elektronicky přes datovou schránku, nebo vhozením papírového lístku do urny. Pro občany z Ruské je urna umístěna v budově městského úřadu v Arisu, lidé z M. Koněva mohou lístek hodit do nádoby v restauraci U Všech čertů.

"Zároveň je možné lístek odevzdat v budově úřadu na Žižkově náměstí," doplňuje tajemník Peter Bareš.

OBRAZEM: Ukrajinských hrdinů. Přejmenovaná ulice už má cedule s novým názvem

Podmínkou pro hlasování je uvedení jména, příjmení, data narození a adresy bydliště. "Aby bylo možné ověřit, že se jedná o obyvatele těchto ulic, a aby někdo nehlasoval třeba pětkrát," vysvětluje starosta. V anketě se mohou vyjádřit také firmy, které v Ruské nebo M. Koněva sídlí. Anketa potrvá od pondělí 25. dubna do 13. května.

Tendence přejmenovávat Ruské ulice vyplynula na několika místech v Česku i v zahraničí ze snahy vyjádřit solidaritu Ukrajině, kterou armáda Ruské federace před dvěma měsíci napadla. Navrhovatelé zároveň často zmiňují historickou zkušenost Československa. Odpůrci naopak nejčastěji argumentují problémy, které přejmenování ulic přináší tamním obyvatelům. Pojí se především se složitou administrativou při výměně dokladů, změně adres a podobně.

"Samozřejmě by v případě změny měli obyvatelé nárok na bezplatnou výměnu občanských průkazů, pasů nebo řidičáků. Mohou ovšem vznikat i další finanční náklady," dodává Bareš.

Od začátku války na Ukrajině přišly starostovi čtyři podněty občanů týkající se přejmenování ulic.

"Dva hlasy byly pro, dva proti. Když jsem návrh přednesl na minulém zasedání zastupitelstvu, všichni byli toho názoru, že by bylo nejlepší se na názor zeptat přímo lidí. Já s tím souhlasím, nechtěl jsem, aby se u nás opakovala zkušenost například z České Lípy, kde vedení města rozhodlo bez ohledu na názor lidí," říká Malý.

Pokud by v anketě vyšlo, že si lidé změnu nepřejí, zůstanou ulicím stávající názvy. V opačném případě by následovalo další rozhodování o tom, jak by se ulice nově měly jmenovat. Za tím účelem by podle starosty nejspíš vzniklo další dotazníkové šetření. K záležitosti by se musela vyjádřit také místopisecká komise.

K přejmenování ulic v uplynulých týdnech přistoupili kromě České Lípy například také v Praze 6. Část ulice Korunovační, kde sídlí ruská ambasáda, přejmenovali na ulici Ukrajinských hrdinů. Novou tabulku slavnostně odhalili koncem minulého týdne.