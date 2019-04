S příchodem jara přichází město Jičín s novinkou. Zhruba dvě stovky domácností v Sedličkách, Allanových sadech a v části Větrova získají od města výpůjčkou popelnice na plast, papír a bioodpad.

Technické služby tak v lokalitách zavedou od července nový systém svozu odpadu „door to door“ - dům od domu. Přípravy na zavedení systému jsou v plném proudu. V průběhu jara si občané z těchto lokalit vyzvednou odpadní nádoby v Technických službách města Jičína. „Budou poskytnuty zdarma, avšak bude nutné uzavřít smlouvu o výpůjčce na deset let, po jejichž uplynutí přejdou popelnice do vlastnictví občanů,“ říká k novince tiskový mluvčí radnice Jan Jireš.