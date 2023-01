Do malého baru v centru východočeské metropole následně přijela hlava Liberlandu bez ochranky a nad vánočním čajem zavzpomínala na vznik státu, který již sedm let sídlí na pomezí Srbska a Chorvatska. „Někdo si dlouho myslel, a třeba si i dodnes myslí, že celé to mé úsilí je recese. Ale není tomu tak. Od začátku jsem to, spolu s pár kamarády, myslel vážně a hledal kousek země, kde bychom založili nový stát,“ říká Jedlička.