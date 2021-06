Levitovo centrum následné péče opět uspělo při akreditacích na výbornou

Lékaři a zdravotníci v Hořicích mohou opět slavit. V náročném procesu akreditací opět obdrželi certifikát za výborný výsledek přezkoumání kvality služeb a bezpečnosti klientů. "Je to velmi dobrá zpráva. Hodně pro nás znamená, že to, co děláme, děláme dobře," uvedl ředitel Levitova centra následné péče Roman Bečvář.

Levitovo centrum následné péče | Foto: Archiv

Certifikáty udílí odborníci z České společnosti pro akreditace. Inspekce strávila v centru několik dní. Na jednotlivých odděleních zkoumali odborníci jak kvalitu poskytovaných služeb, tak i dodržování norem a předpisů. Mezi sledované indikátory patří spokojenost pacientů a zaměstnanců, sledování proleženin, počet pádů, pracovních úrazů nebo nežádoucích událostí. "Celý proces se opakuje jednou za tři roky a účast na něm je nepovinná. My jsme se zúčastnili už počtvrté, pokaždé se nám podařilo dosáhnout dobrých výsledků," doplnil Bečvář. Certifikát o akreditaci je ujištěním o kvalitě zařízení pro klienty, zaměstnance, ale také například zdravotní pojišťovny. Levitovo centrum následné péče v Hořicích funguje od roku 1889. V současnosti poskytuje péči pacientům na 111 lůžkách a 9 sociálních lůžkách. Kromě toho poskytuje 24 hodinovou chirurgickou ambulanci, biochemickou laboratoř a interní ambulanci. Centrum se specializuje především na pacienty, kteří potřebují dlouhodobou rekonvalescenci po operaci nebo léčbu bércových vředů a jiných špatně se hojících ran.