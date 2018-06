Letošní rok bude pro jičínskou nemocnici stavební

Jičín – Budově někdejší interny, která je od roku 2012 nevyužitá, zvoní hrana. Po středeční schůzce v Oblastní nemocnici Jičín se lékaři, zástupci kraje a vedení špitálu shodli, že rekonstrukci bývalého pavilonu interny nelze odkládat.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Radmila Šepsová

Nevyhovující a nedůstojné prostory má především dialýza, která se stejně jako laboratoře nachází mimo areál nemocnice. Trendům rozhodně neodpovídá ani současný pavilon onkologie. Právě tyto obory se mají stěhovat do nového. „Jednotlivé laboratoře se nacházejí ve třech budovách a v prostorách, jejichž stávající stav nevyhovuje z hlediska provozu a hygieny současným požadavkům. Výstavba nového objektu řeší i nevyhovující provoz hemodialýzy a oddělení onkologie,“ poukazuje náměstek oblastní nemocnice Josef Kubíček nad připraveným projektem, kterému nechybí ani platné stavební povolení.



„Investiční záměr jsme připravovali od roku 2012. Počítali jsme s dřívější realizací. Radní ale vnímají potřebnost vybudování nového pavilonu a Jičín byl zařazen mezi krajské priority,“ říká bývalá ředitelka nemocnice Dana Kracíková.



Prvním krokem už letos na podzim bude demolice objektu, který se nachází po levé straně při vstupu do nemocnice. Náklady jsou uvažovány na 16 mil. Kč. Celkový projekt se dotýká částky 420 milionů bez DPH. Stavba bude rozložena do tří let. „Domluvili jsme se, že královéhradecká rada nyní finančně vykryje prostředky na demolici, které už jsou připravené. V příštím roce bude otázkou umět najít částku osmdesát až sto milionů na zahájení stavby,“ vysvětluje náměstek hejtmana Aleš Cabicar.



Nový třípodlažní pavilon by měl sloužit lékařům a pacientům v roce 2021. Vedle zmíněných oborů počítá i s prostory pro magnetickou resonanci, která v Jičíně chybí.



Zahájení realizace půjde paralelně s další akcí, a tou je revitalizace vjezdu do nemocnice spojená se stavbou lékárny. Tady půjde o investici za více než 25 milionů korun.



I jičínskou nemocnici provází nedostatek parkovacích míst. V souvislosti s výstavbou pavilonu A by mělo v areálu nemocnice vzniknout nových 25 parkovacích míst. „Do budoucna se pro zvýšení kapacity parkování uvažuje s úpravou prostoru ve dvoře Bolzanovy čp.36 a uvolněném pavilonu současné onkologie“ nastiňuje možnosti Josef Kubíček.