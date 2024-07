Česká rada dětí a mládeže dlouhodobě zprostředkovává pojištění na činnost organizací dětí a mládeže. V roce 2024 byla provedena statistika úrazů za rok 2023. (Statistika pracuje s údaji, které byly poskytnuty. V konkrétních grafech jsou vynechány chybějící hodnoty, které nebyly uvedeny, např. pokud místo úrazu nebylo uvedeno). Jedná se o údaje 19 organizací. Dohromady bylo získáno 589 odpovědí z šetření. Celkem bylo zraněným vyplaceno 1 974 875 Kč, průměrná částka byla 3 312 Kč.

Kdy k úrazům dochází

V průběhu posledních pěti let výrazně ubylo úrazů. V roce 2020 a 2021 tomu bylo z důvodů protipandemických opatření. Nižší míra hlášených úrazů se však drží i v roce 2022 a 2023, přesto se v těchto letech opět zvyšuje. Snížení úrazovosti se týká jak pravidelné činnosti během roku, tak i táborů. Přesto zůstávají prázdninové měsíce nejvíce úrazovými. Červenec je zároveň měsícem, kdy se koná největší množství táborů.

Kde k úrazům dochází

K úrazům nejčastěji dochází na táborech, jedná se o 37 % úrazů. Oproti loňskému roku však klesla míra úrazů na táborech, a naopak se zvýšila u pravidelné činnosti i jiných akcí. V roce 2022 tvořily úrazy na táborech polovinu všech úrazů. Ve stejné míře došlo ke zranění při pravidelné činnosti (typicky v oddílech) nebo při jiných akcích, jako jsou například výpravy (shodně 25 %).

Dvě pětiny úrazů se přihodí při pobytu ve volné přírodě, téměř polovina pak na sportovištích. Ke zbylým úrazům dojde v objektech, ve městě a jinde.

Aktivity při úrazech

Mezi hlavní činnosti, při kterých dochází k úrazu, náleží sportování, dále pak hra či závod. Nejčastěji jde o úrazy zapříčiněné pádem. Další kategorii tvoří úrazy při podpůrné činnosti. Jde o zranění způsobená během vaření (například opaření) nebo při práci se dřevem, běžně štípání dřeva. Mezi zbylé činnosti patří noční táborové aktivity, horolezectví, koupání nebo cestování. Těchto úrazů je však minimum. 16 % úrazů se stane při jiné činnosti. Jde často o náhodné úrazy, nezapříčiněné žádnou konkrétní aktivitou – například zakopnutí při vylézání ze stanu.

U dětí dochází i k ojedinělým úrazům, jako je popálenina u dívky, jejíž kamarádka jí přilepila horký marshmallow na čelo, nebo fraktura u chlapce, jenž v noci při cestě na záchod narazil do zdi a zlomil si nos.

Typy úrazů a léčba

Mezi nejčastější zranění se řadí zlomenina, jde o třetinu (32 %) všech úrazů. Další zranění jsou podvrtnutí, která činí čtvrtinu (25 %). 11–12 % úrazů jsou pohmoždění, rána nebo infrakce (naštípnutí, nalomení kosti). Mezi ostatní úrazy patří poranění šlach, natržené svaly, otřes mozku nebo ulomené zuby. Popáleniny nejsou způsobeny při aktivitách hasičských oddílů, ale při podpůrných aktivitách, jako je vaření.

Průměrný počet dnů léčby je 28. Nejvíce úrazů se vyléčí do jednoho měsíce. Lehčí úrazy, které jsou vyléčeny do dvou týdnů, jsou zastoupeny zhruba ve stejné míře jako zranění s dobou léčení do čtvrt roku. Oproti loňsku přibylo úrazů léčených déle než čtvrt roku, z 1 % na 6 %.

Úrazy se nejčastěji týkají dětí, zhruba pětina (18 %) zranění se ale přihodí dospělým. Je však nutné brát v úvahu, že dospělých je na těchto akcích menší počet. Věkově se úrazy nejčastěji týkají teenagerů – dětí od 12 do 15 let.

Úrazy postihují v podobné míře muže i ženy. O něco více nehod se přihodilo mužům.