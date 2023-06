Název Drátem do oka převzala Štěpánka Živčáková ze rčení, které se často říkalo u nich doma. "Lepší než drátem do oka. Když člověk něco dostal, ale úplně si to nepřál. Je to jako s mou depresí. Taky jsem si ji nepřála. Kdo by si ji ostatně přál? Knížka má podtitul: aneb nic nevzdávej, jelikož máš oči dvě," vysvětlila.

Před 10 lety se pokusila zabít. Nyní napsala knihu a přednáší o životě

Před 10 lety nedostala na výběr. Deprese přišla a tehdy se s ní musela popasovat nejen ona, ale také její blízcí. Čtenáři se v knize dozví, s čím se v hlavě potýká člověk, který chce spáchat sebevraždu, jaký vliv to má na jeho okolí a v druhé části pak i to, jaký je život za dveřmi uzavřeného oddělení psychiatrické nemocnice. Intimní vzpomínky líčí autorka svérázným, věcným způsobem, bez servítek a často i s notnou dávkou černého humoru. Hlavním poselstvím totiž má být naděje pro ty, kteří depresi také důvěrně znají, ať už svou vlastní, nebo někoho ve svém okolí.

Rodí se nápad na druhý díl

Kmotrem knihy se stal Štěpánčin manžel Ondřej Živčák. Byl to totiž právě on, kdo ji nakonec přesvědčil k vydání knihy založené na deníkových záznamech z léčebny a zápiscích na blogu. "Knížce přeju, ať slouží. A vám, kteří ji budete číst, ať vás pobaví, někdy zarazí, zkrátka ať přinese to, co má," dodal při samotném křtu. Své ženě poděkoval za to, že je, a díky vzkázal také paní, která před deseti lety pod jičínskou Milohlídkou Štěpánce zachránila život.

Knihu Drátem do oka vydala Štěpánka samonákladem s ilustracemi Petry Hanušové. Bude k dostání na besedách a autorka ji plánuje nabídnout také knihkupectvím. V hlavě se jí ale už teď rodí nápad na druhý díl, v blízké době by měl vzniknout také koncept navazujících besed o tom, co bylo dál a jak autorčin boj pokračoval po první hospitalizaci na hradecké psychiatrii.