Zpěvák Richard Krajčo zapojil do záchrany kostela sv. Petra a Pavla v Chotěvicích známé osobnosti. Moderátor Leoš Mareš pomohl s restaurováním jednoho z obrazů křížové cesty, pod kterým má v kostele má vizitku se svojí podobiznou. Podobným způsobem se přidají zpěvačky Lucie Bílá, Olga Lounová a slavný hokejista Jaromír Jágr. Ten přijede do kostela v Chotěvicích 28. října na exkluzivní setkání, které bude moderovat Richard Krajčo. Kostel sv. Petra a Pavla vlastní Nadace AnděLové frontmana kapely Kryštof a jeho manželky Karin Krajčo Babinské.

Leoš Mareš pomohl s restaurováním obrazu křížové cesty v kostele sv. Petra a Pavla v Chotěvicích. | Video: Deník/Jan Braun

Pop-artovými obrazy vyzdobený kostel v Chotěvicích se stal novou podkrkonošskou atrakcí. Kostel dlouho chátral a byl od 80. let zavřený. Nyní je to po dlouhé době poprvé, kdy je oficiálně přístupný veřejnosti. Otevřený je vždy v pátek od 12 do 18 hodin, v sobotu a neděli od 9 do 12 a od 13 do 18 hodin. Od 23. června se do něj přišly podívat bezmála dva tisíce lidí. Přístupný bude do 10. září. Kostel sv. Petra a Pavla pochází z roku 1863, když byl postaven na místě dřevěného kostela ze 14. století, který v roce 1832 shořel během bouřky.

„Rádi bychom tady kostel zanechali pro budoucí generace. Je škoda, že byl prakticky od půlky 80. let zavřený,“ řekl zpěvák, který do oprav kostela vložil spoustu peněz.

Zdroj: FB Richarda KrajčaMyšlenka záchrany kostela v podkrkonošské vesnici zaujala i celebrity. První konkrétní počin už má na svědomí moderátor Leoš Mareš. „Po večírku na Slavících přišel Leoš Mareš a nabídl svou pomoc. Nevěděl jsem, jak Leoše zapojit, a pak přišel nápad s postupným restaurováním obrazů. Leoš okamžitě souhlasil, přijel i na závěrečné zlacení plátků 24karátovým zlatem do restaurátorské dílny,“ uvedl Richard Krajčo. Na konci července se obraz po půl roce v restaurátorské dílně vrátil do chotěvického kostela. „Leošovi patří velký dík. Stál u myšlenky, která pokračuje dál. Další tři kousky už jsou v rukou restaurátorů a jejich zachránci jsou Olga Lounová, Lucie Bílá a Jaromír Jágr,“ potvrdil Krajčo.

„Přejeme si, aby kostel byl otiskem dnešní doby i v tom, že se na něm podílejí osobnosti kulturního, společenského i sportovního světa. Lucie Bílá, Jarda Jágr, Leoš Mareš a Olga Lounová si vzali pod křídla první čtyři obrazy křížové cesty. Doufáme, že na renovaci dalších obrazů křížové cesty se budou podílet i další významné osobnosti veřejného života,“ dodala spisovatelka a režisérka Karin Krajčo Babinská.

Jaromír Jágr přijede 28. října do chotěvického kostela na exkluzivní setkání a debatu, kterou bude moderovat Richard Krajčo. Předprodej začal 1. srpna, vstupenky byly okamžitě rozebrány. „Jaromír Jágr do Chotěvic přijede, bude to akce zhruba pro 250 lidí. Budeme si s ním povídat, Richard k tomu určitě něco zazpívá. Výtěžek z celé akce půjde právě na zrestaurování obrazu křížové cesty a další opravy,“ řekla Karin Krajčo Babinská.

„To je pecka. Že se potkám s Jardou Jágrem v té naší vesničce, kde jsem vyrostla, se mi fakt nesnilo,“ nadchla myšlenka jednu z místních rodaček Zdeňku Šimanovskou.

Do Chotěvic se chystá rovněž farářka Martina Viktorie Kopecká, známá z účinkování v televizní show StarDance. Bude tam sloužit bohoslužby při vánoční akci, kterou Krajčovi v kostele před dvěma lety zavedli a bývá o ni obrovský zájem. „Koncert určitě bude, dokonce chystáme dva, protože zájem byl enormní a vždycky bylo vyprodáno za jeden den. Lidé si přejí, aby byl koncert spojený s bohoslužbou, a tak máme radost, že se nám podařilo právě dohodnout s paní farářkou Martinou Viktorii Kopeckou, aby nám je tady odsloužila,“ prozradila Karin Krajčo Babinská.