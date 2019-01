Východní Čechy – Zdá se, že nemocnice budou mít co dělat, aby se vakcín proti prasečí chřipce vůbec zbavily. Valná většina východočeských zdravotníků totiž očkování sebe sama navzdory varování vakcinologů odmítá.

Virus H1N1 se přitom východními Čechami šíří rychlostí blesku. Hygienici dokonce už začali sčítat jen těžší případy, na evidenci lehčích rezignovali. V Jičíně zemřel předevčírem pravděpodobně na prasečí chřipku po zástavě srdce při oboustrtranném zápalu plic, třicetiletý muž.



V Královéhradeckém kraji, který je více postižený i klasickými sezonními chřipkami, přibylo od čtvrtka 14 nových případů prasečí chřipky. Přesto mnozí z nich mohli zůstat jen v domácí izolaci. Epidemiologové uklidňují, že situace je stabilizovaná.



Ze vzácného zboží se stal ležák. O vakcínu proti prasečí chřipce lékaři nemají zájem. Většina z nich očkování sebe sama odmítá. Svým pacientům by je však neodpírali.

Například v pardubické nemocnici včera ráno leželo pět pacientů s prasečí chřipkou, odpoledne už byli ale tři z nich propuštěni domů.



„Nyní máme sedm pacientů na oddělení JIP, další čtyři na infekčním. Ale žádné drama se neděje, ti lidé nejsou na umření, jen se jim špatně dýchá a potřebují kyslík,“ řekl náměstek ředitele královéhradecké fakultní nemocnice Zdeněk Tušl.



Velká část lékařů mluví o mediální bublině, jež se z prasečí chřipky udělala. Podle jednoho z průzkumů 70 procent z nich tvrdí, že nejde o nic závažnějšího než je klasická sezonní chřipka. A zhruba stejný počet jich také nabízenou vakcínu odmítá.



Nemocnice v Náchodě proto dokonce začala s nabídkou očkování oslovovat i zdravotníky, kteří nebyli vybráni do užšího seznamu zaměstnanců, pro něž byla vakcína určena. Nemocnice by měla dostat dávky pro pět set lidí a vakcínu pravděpodobně nakonec nabídne každému, kdo bude chtít.



„Zatím se nechalo očkovat jen 25 procent vytipovaných zaměstnanců. Ostatní odmítli. Na pokyn ministerstva a kraje jsme tak začali dělat průzkum s nabídkou očkování i mezi ostatními zdravotníky,“ uvedl mluvčí nemocnice Lukáš Holub.



Podobné skóre „odpíračů“ je i v jiných nemocnicích. Pardubice uvádějí necelou třetinu proočkovaných zaměstnanců, zhruba 30 procent také orlickoústecká nemocnice.



„Předpokládám, že se zájem ustálí někde na 100 zaměstnancích, ostatní z 359 vytipovaných nechtějí očkování podstoupit. Na důvod se neptáme, je to dobrovolné a nikoho nutit nelze,“ uvedl ředitel orlickoústecké nemocnice Martin Procházka.



Nemocnice přitom stále čeká na zásilku vakcín, určenou pro rizikové pacienty.

Bude z dobrovolné vakcíny povinná?

Východní Čechy – Očkování proti prasečí chřipce je zatím dobrovolné. Pokud by však situace eskalovala, vir by dále zmutoval a začal by ohrožovat zdraví celé populace, může dojít na nejhorší. Zatím si však nikdo možnost personálních rošád v nemocnicích nechce připustit.



„Bylo by asi hodně na vážkách, aby neočkovaní zdravotníci pracovali s pacienty, mohlo by se to obrátit i proti zaměstnancům samotným,“ řekl náměstek královéhradecké fakultní nemocnice Zdeněk Tušl.



K očkování se tady zatím nedostavila asi polovina určených lidí.



Podle průzkumu společnosti Aspectio 83 % oslovených českých lékařů si myslí, že s očkováním proti prasečí chřipce se mělo začít dříve, a podle 60 % lékařů očkování není dostatečně otestované. Jen šestina lékařů by však od vakcíny z obav před jejími vedlejšími účinky odrazovala pacienty.



(kim)

PRŮZKUM MÍNĚNÍ MEZI LÉKAŘI - TISKOVÁ ZPRÁVA AGENTURY ASPECTIO

Lékaři: Očkování proti prasečí chřipce začalo pozdě

Praktičtí lékaři se k očkování proti prasečí chřipce, které v České republice začalo minulý týden, staví kriticky. S očkováním se podle nich začalo pozdě, je nedostatečně otestované a nedostatky spatřují i v organizaci samotného očkování. Ukázaly to výsledky průzkumu společnosti Aspectio.



Celých 83 % oslovených lékařů si myslí, že s očkováním proti prasečí chřipce se mělo v České republice začít dříve. 60 % lékařů uvedlo, že očkování podle nich není dostatečně otestované. Přes polovinu dotázaných si také myslí, že prasečí chřipka je mediální bublina a 70 % lékařů říká, že prasečí chřipka je z hlediska závažnosti srovnatelná s chřipkou sezónní.



Hodně diskutovanou otázkou je také očkování samotných zdravotníků. „V průzkumu 69 % lékařů uvedlo, že se očkovat nechtějí. Svým pacientům by ale očkování vyloženě nedoporučila pouze šestina dotázaných, a to především kvůli nedostatečnému otestování vakcíny a také z obavy z vedlejších účinků očkovací látky,“ říká k výsledkům průzkumu projektová manažerka společnosti Aspectio Stanislava Klírová.



S poměrně negativními ohlasy se u lékařů setkal samotný způsob organizace očkování. Kriticky je hodnocena především forma balení vakcín. „Lékaři obdrželi vakcínu v sadě pro 10 pacientů najednou, nikoliv jako jednotlivé dávky, a připravenou očkovací látku je nutné spotřebovat do 24 hodin, což je velmi nepraktické,“ vysvětluje MUDr. Irena Kudrnovská, mluvčí Sdružení praktických lékařů České republiky.



Podle lékařů by očkování také mělo spíše probíhat v očkovacích centrech nebo v hygienických stanicích. „V minulosti bylo vždy mimořádné očkování nařízené státem prováděno právě v očkovacích centrech nebo na hygienických stanicích, a nikoliv u praktických lékařů, nicméně v úzké součinnosti s nimi,“ dodává MUDr. Kudrnovská.



Jako problematický lékaři hodnotí i výběr pacientů vhodných k očkování na základě seznamů vytvořených zdravotními pojišťovnami. Seznamy jsou podle lékařů neaktuální, objevují se v nich pacienti, kteří očkování nepotřebují, a naopak chybějí lidé z ohrožených skupin.



Shody lékaři nedosáhli v otázce týkající se připravenosti České republiky na epidemii prasečí chřipky. 48 % dotázaných se domnívá, že je Česká republika připravená, s čímž ale nesouhlasí 41 % lékařů.

Průzkum společnosti Aspectio proběhl ve dnech 26. a 27. listopadu 2009 formou telefonických rozhovorů. Dotázáno bylo 440 praktických lékařů.