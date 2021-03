Lékařům, kteří ordinují v zdravotním středisku v Železnici, hrozí, že přijdou o střechu nad hlavou. Dům, ve kterém provozují svoji praxi, totiž hodlá majitel prodat.

Nové zdravotní středisko v Železnici za 12 milionů má být postaveno do konce roku. | Foto: Deník/Iva Kovářová

„Kdyby došlo k prodeji, lékaři by mohli dostat výpověď z nájmu a neměli by žádné zázemí, proto jsme se rozhodli postavit nové středisko. Je to boj s časem, který musíme vyhrát,“ zdůvodňuje starostka města Dana Kracíková investici za dvanáct milionů korun.