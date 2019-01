Jičín – Zbraně jako takové jsou dnes velmi diskutovaným tématem. Jedni tvrdí, že podmínky pro získání zbrojního průkazu jsou až moc složité, jiní volají po zpřísnění zákonů.

Někteří si dokonce myslí, že kdyby byly kontroly přísnější, mohlo se zabránit například incidentu, který se stal před rokem a půl v Uherském Brodě.

POHLED ODBORNÍKA

Podle Michala Pirkla, který se dlouhodobě věnuje sportovní střelbě, jsou naše zákony, které řeší podmínky držení a získání střelné zbraně, jedny z nejlepších v Evropské unii.

„Naše republika má jednu z nejlepších legislativ, která velmi dobře specifikuje to, jak se dají zbraně legálně získat. Ten proces je poměrně složitý a hodně eliminuje jedince, kteří by zbraň chtěli ke spáchání trestného činu," chválí si Pirkl české zákony a zároveň se nebojí dodat, že současná podoba této legislativy by mohla být vzorem pro Brusel.



Michal Pirkl také zdůrazňuje fakt, že pistole není jen nástrojem k páchání trestných násilných činů. „Je nutné si uvědomit, že zbraně tu jsou také k loveckým nebo sportovním účelům. Také nesmíme opomenout různé sběratele historických kousků, ale i muzea. Nelegálnímu ozbrojování podle Pirkla nezabrání ani přísnější zákony.

„Černé zbraně tu byly a budou vždy. Jsou to zbraně, které nejsou v žádné evidenci, ukradené zbraně nebo ty, které se k nám dostávají z nelegálního obchodu. Tomu prostě zabránit nelze. Na počet držitelů legálních zbrojních průkazů máme nejmenší procento jakýchkoliv deliktů se zbraněmi," vysvětluje Pirkl. Když se řekne zbraň, mnohým z nás se vybaví právě pistole, ale není tomu tak. Musíme si uvědomit, že zbraní může být i auto v nesprávných rukou. „Kolik šílenců se dneska pohybuje na silnici a kolik nevinných lidí ročně zemře kvůli tomu, že za volant usedne například psychicky nemocný nebo zdrogovaný člověk," upozorňuje na holý fakt Michal.

SPOLUPRÁCE LÉKAŘŮ A POLICIE

Propojenost lékařů a policie se Pirklovi zdá jako dobrý nápad. Podle jeho slov by to do určité míry mohlo pomoci tomu, aby střelnou zbraň neměl v rukou člověk, který není úplně psychicky v pořádku. „Vím, že někteří střelci s tím nesouhlasí, ale já si nemyslím, že je to až tak špatný nápad," zamýšlí se Pirkl.

Problém Michal Pirkl ale vidí v narušení domovní svobody ze strany zákonodárců. Policista totiž může sám rozhodnout o odebrání zbraně, pokud se mu určitý člověk nezdá v pořádku. „Bylo by vhodné vypracovat jasnou metodiku, za jakých podmínek může policista porušit domovní svobodu a následně jakým způsobem bude ona zbraň zajištěna. Zbraně bývají uložené v trezorech, kde kromě nich mají lidé i další osobní věci, jakými jsou třeba peníze, šperky, dokumenty a podobné.

„Myslím, že by nikdo neuvítal páčení a ničení osobního trezoru v jeho nepřítomnosti nebo úplně zbytečné, je-li zbraň uložena jinde a navíc je třeba udání na jeho osobu falešné. Když má někdo nelegálně drženou zbraň policisté potřebují soudní povolení k prohledání jeho domu. Ale pokud má někdo legálně zbrojní průkaz a pistoli vlastní, stačí oznámení třeba závistivé sousedky, že se jí její soused zdá divný a ona se ho bojí," vysvětluje k mezeře v zákoně Pirkl.

MALÁ STATISTIKA

počet žádostí o vykonání zkoušky odborné způsobilosti ½ 2015 – 70 žádostí

2/2 2015 – 96 žádostí

½ 2016 – 134 žádostí

v současné době již počet žadatelů nestoupá, jelikož ustala mediální kampaň ohledně migrační krize

Největší zájem je o skupinu E ( k ochraně života zdraví, nebo majetku )

Počet držitelů ZP na okrese Jičín k datu 9.8.2016 – muži 2165

ženy 167

Počet evidovaných zbraní v Královéhradeckém kraji ( pouze okres Jičín nelze zjistit ) – 44340 zbraní kat. A, B, C, D a hlavních částí zbraní

