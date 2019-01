Jičín – Naši školku „dospěláci" označovali a často ještě označují jako školka u kina, MŠ jednička, děti používají označení růžová školka, ale v současné době většina pojmenovává naši školku jako „Růžovka".

A co že se událo v poslední době v naší „Růžovce"?

Velkou vydařenou akcí byl lyžařský kurz, který se konal druhý lednový týden. Kurz se uskutečnil již třetím rokem a opět ve spolupráci s firmou Yellow Point. Čtyřicet čtyři dětí se proměnilo v lyžaře, o které se starali profesionální a hlavně milí a ochotní instruktoři.

Zima nám v letošním roce moc sněhu nenadělila, ale školička byla uměle zasněžená a připravená pro konání lyžařského kurzu. V pátek se ale bohužel oteplilo a tak příroda další MŠ nepřála – další kurz se nekonal. Děti z „Růžovky" měly štěstí. Poslední den se konaly závody, na které se přijela podívat většina rodičů. Po vyhlášení výsledků se všichni rozloučili a vyrazili, někdo s rodiči domů, někdo se svými učitelkami do školky.

Odměny v soutěži

V pátek 31. ledna byla ukončena soutěž o nejhezčí vánoční stromeček. Akce, kterou pořádala firma Flora Garden Jičín, se účastnily všechny třídy. Vyhlášení výsledků a předání cen se bude konat ve středu 12. února v hale základní školy. Výsledky jsou již známé. Na pomyslné bedně se umístí třída Rybičky, za nimi Žabičky a na třetím místě Kašpárci. Třídy obdrží od firmy dárky v celkové hodnotě 2100 korun. Výhra bude ale sloužit všem dětem z celé školky.



V těchto dnech se školka začíná proměňovat. Na chodby a schodiště se instaluje karnevalová výzdoba, kterou vyráběli rodiče společně s dětmi doma. Všem, kteří se do výroby doma pustili, patří velké poděkování. Sešlo se tolik výrobků, že jsme doopravdy vyzdobili celou „Růžovku". Pochvalu si zaslouží i žáci 4.B ZŠ, ti vytvořili masky pro výzdobu na odloučené pracoviště.



Karneval ve školce se uskuteční ve středu 26. února na jednotné téma „povolání". Jednotlivé třídy si zvolily profesi, kterou budou v tento den prezentovat. Jak karneval probíhal, jaké masky tančily na parketě a co si děti vyrobily a co si přichystaly, se dozvíte zase příště… Iva Drahoňovská, učitelka MŠ 17. listopadu