Lázně ozdobí velryba se šlechtickým původem

/FOTO/ Čtrnáct dní, dvacet pil, deset litrů benzínu a 400 let starý kmen. To je výčet prací a položek, které stály za prací řezbáře Jana Paďoura a jejichž výsledkem je dvou a půl tunová velryba. Ta se ve čtvrtek na korbě náklaďáku vydala na svoji plavbu z jaroměřského ateliéru do svého nového útočiště – Lázní Bělohrad. A s sebou si vzala i svůj šlechtický rodokmen.

Řezbář Paďour z Josefova vyřezal velrybu pro Lázně Bělohrad. | Foto: Deník / Michal Fanta