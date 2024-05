/FOTO/ Lázně Bělohrad a.s. zahájily sezónu zvesela. Nejprve přečkaly náhlou průtrž mračen a následně také oslavily vítězství Čechů nad Švédy v hokeji.

Zahájení lázeňské sezóny 2024 v Lázních Bělohrad | Foto: Veronika Kašparová

Celý den proudily přírodní lokalitou Bažantnice v Lázních Bělohradě stovky návštěvníků, letos poprvé se mohly bavit nejen u minigolfu, ale i v areálu u hudebního altánu. Kromě koncertů a tanečních vystoupení si užívaly i divadelní představení a stánkový prodej regionálních výrobců především z Podkrkonoší.

U stánku Podpory zdraví a Tree of Life si lidé mohli nechat změřit tlak i další tělesné hodnoty, třeba stáří pleti. Vyzkoušel si to i redaktor Deníku Petr Vaňous. Hydratace dostatečná, ale podle odbornice ze stánku, by měl Petr přidat k pivu i čistou vodu a neuškodil by ani minerální pramen Víta, který je pro Lázně Bělohrad typický.

Zdroj: Veronika Kašparová