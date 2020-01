Přitom už v roce 2018 nechalo město zbourat budovu na náměstí, kde má nová radnice stát. Náklady na demolici původní budovy byly 2,2 milionu korun, z nichž 80 % pokryla dotace. Architektonická soutěž a projektová dokumentace zatím stály město 4,4 miliony. Zda se plány uskuteční, o tom nakonec rozhodne výsledek výběrového řízení na dodavatele zakázky a poté znovu zastupitelé.

Radnice už má dokumentaci pro stavební povolení, ale před zpracováním dokumentace pro provedení stavby došlo k některým úpravám. „Ve spolupráci s s panem architektem Janečkem jsme našli úspory. Soutěž má být vypsána asi v květnu, podle výsledku pak budou zastupitelé rozhodovat o tom, zda bude výstavba realizována,“ potvrzuje starosta Pavel Šubr. „Vlastní budova radnice vychází po úpravách na 39 milionů Kč, ostatní náklady jsou inženýrské sítě, zpevněné plochy, vedlejší stavby, zeleň a vnitřní vybavení,“ dodává starosta.

Město má nyní na účtech zhruba 40 milionů a investici by mělo zvládnout i bez čerpání úvěru. „Čekáme také dotaci na odbahnění rybníku Pardoubek ve výši téměř 6 milionů Kč. Městu se v posledních letech výrazně zvýšily daňové příjmy a tím, že jsme prodali zámek, dětskou léčebnu a některé pozemky, máme rezervu asi 45 milionů Kč,“ sčítá starosta finance. Nemělo by tedy jít o nějaké výrazné omezení investičních akcí.

Je předpoklad, že stavba by trvala necelé tři roky a ročně má město na investice volných zhruba 25 milionů, takže peníze na nový úřad by čerpalo postupně. Ani splácení úvěru by podle Šubra nebyl problém.

Jak radnice naloží se současnou budovou radnice zatím zůstává nezodpovězeno.

„Uvidíme, jak se vyvine situace. Je tu návrh, že by zde mohl být spolkový dům,“ říká Šubr.

Případně by zde mohl vzniknout i penzion.

Realizace záměru



- v roce 2017 město vypsalo architektonickou soutěž na stavbu nové radnice

- v květnu 2018 podepsalo smlouvu s firmou re:architekti s.r.o.

- v létě došlo k demolici staré budovy na náměstí

- v roce 2020 má být stavba zahájena

- v roce 2022 by měla být dokončena