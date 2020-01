Město má nyní na účtech asi 40 milionů a investici by mělo zvládnout i bez úvěru. „Čekáme také dotaci na odbahnění rybníku Pardoubek ve výši téměř 6 milionů. Městu v posledních letech výrazně stouply daňové příjmy, a protože jsme prodali zámek, dětskou léčebnu a některé pozemky, máme rezervu asi 45 milionů,“ sčítá starosta Pavel Šubr finance.

Stavba by neměla výrazně omezit další investiční akce. Je předpoklad, že výstavba by trvala necelé tři roky a ročně má město na investice asi 25 milionů, takže peníze na nový úřad by čerpalo postupně. Ani splácení úvěru by podle Šubra nebyl problém. Nová radnice za 52 milionů má stát v rohu náměstí, kde byla odstraněna původní budova. Náklady na demolici byly 2,2 milionu (80 % pokryla dotace). Architektonická soutěž a projektová dokumentace stály 4,4 milionu.

Výstavba bělohradské radnice



- v roce 2017 město vypsalo architektonickou soutěž na stavbu nové radnice

- v květnu 2018 podepsaly Lázně Bělohrad smlouvu s firmou re:architekti s.r.o., poté došlo k demolici staré budovy na náměstí

- v roce 2020 má být stavba zahájena

- v roce 2022 by měla být dokončena