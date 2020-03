Chvíli to vypadalo, že Mezinárodnímu folklornímu festivalu Pod Zvičinou zvoní umíráček. Jeho dlouholetí organizátoři, manželé Rychterovi, před koncem roku oznámili radnici, že letošní ročník už nepřipraví. Zároveň chtěli ukončit vedení souboru Hořeňák a Hořeňáček, od čehož nakonec upustili.

„Festival se dostal do takových rozměrů, že chystat ho na kolenou ve dvou už prostě nešlo. O ukončení jsme uvažovali delší dobu, nyní tomu nahrály i rodinné důvody,“ vysvětluje vedoucí tanečního souboru a hlavní organizátorka akce Zdeňka Rychterová. Míní, že se nedá skloubit nasazení v zaměstnání s pořádáním festivalu.

Setkání pod Zvičinou založil vedoucí bělohradské kultury Jindřich Rychtera, slavnosti byly zprvu jednodenní, třídenní až nakonec pětidenní. „Často si vzpomínám na Jindrova slova, že táhnout pořadatelství při práci je nereálné. Už nám došly síly. Je nám to líto, je to bolestivé jako když vám odejde dítě do světa,“ posteskla si Rychterová.

K odstoupení z vedení souboru a náhlému návratu vysvětluje.

„Byli jsme v emotivním rozpoložení, ale soubor nás podpořil. Je důležité zachovávat tradice, lidové zvyklosti,“ pokračuje s tím, že očekává, zda Hořeňák dostane pozvání k účasti.

Rolí pořadatele jedné z největších kulturních akcí ve městě byl pověřen vedoucí kulturního střediska Ladislav Stuchlík. „Oslovujeme soubory a připravujeme koncepci festivalu, zajišťujeme dopravu i občerstvení,“ popisuje hektické přípravy a otevřeně přiznává, že středisko nemá zkušenosti s pořádáním podniku tohoto formátu. „Poradili nám lidé z branže, věříme, že to zvládneme, i když na přípravy není moc času,“ poukazuje na časovou tíseň. Spolupracuje s Jitkou Břeskou, dlouholetou moderátorkou akce. „Je dobře, že organizaci převzalo město. Snažíme se o co největší pestrost a barevnost festivalu, který je jedním z pilířů bělohradské kultury, který chceme rozhodně zachovat,“ říká z pozice organizačního nováčka.

Starosta Pavel Šubr přiznává, že byly i hlasy, které folklorním slavnostem nepřály. „Rada města odsouhlasila pořádání festivalu Městským kulturním střediskem Lázně Bělohrad. S Rychterovými jsme se sešli a řešili některé ekonomické otázky a účast folklorních souborů,“ říká k převodu.

Náklady na festival se pohybují okolo 650 tisíc. Město akci každoročně dotuje částkou 350 tisíc, podpora z kraje je 200 tisíc. Nyní probíhají finanční převody ze souboru Hořeňák, který bylo příjemcem peněz, na město.

Festival bude i nadále pětidenní, do jeho přípravy se aktivně zapojily i zdejší lázně, pomocnou ruku nabízí hasiči. Přispěl i senátor Tomáš Czernin, který zajistil účast souboru z Nového Zélandu.

- V červnových dnech město Lázně Bělohrad pravidelně hostí příznivce folklóru. Pětidenní Slavnosti písní a tanců pod Zvičinou navštíví soubory ze zahraničí a tuzemska.



- Od roku 1975 je organizátorem folklórních slavností písní a tanců soubor Hořeňák, národopisný folklórní soubor, který byl založený v roce 1949. Od letošního roku bude akci organizovat město.