Lázně Bělohrad - Městu se konečně ulevilo, po všech peripetiích prodalo v roce 2016 budovu zámku. Lázeňské místo ale nadále sužuje zvýšená doprava, obchvat města se stává znovu akutní záležitostí.

„Jsem rád, že se nám podařilo prodat velké objekty, pro které nemělo město využití,“ říká starosta Pavel Šubr, když se ohlíží za čtyřletým volebním obdobím.



V roce 2016 radnice úspěšně prodala zámek, kde postupuje rekonstrukce. Investor by chtěl dílo dokončit do šesti let. V zámku by měly vzniknout apartmány a restaurace. „Uzavřeny jsou restaurace Bohumilka a U Kapra, a tak mají lidé problémy se ve městě najíst. Brzké zprovoznění zámku uvítáme,“ prohlašuje Šubr. Městu se blýská na lepší časy i v oblasti výstavby. Bývalou budovu Lesů ČR přestavuje soukromník na byty. Směrem k učilišti vyroste nový bytový dům s patnácti bytovými jednotkami, do budoucna se tu postaví třetí budova včetně rozlehlého parkoviště.

Kdo vede radniciStarosta: Pavel Šubr, STAN

Místostarosta: Jan Pavlásek, STAN

Radní: Jan Flégl, Východočeši

Radim Kalfus, STAN

Vlastimil Matouš, TOP 09 a Strana svobodných občanů

Prozíravým krokem byl i prodej objektu dětské léčebny. Za ubytovací částí postavily lázně nový pavilon rehabilitace a původní budovu rehabilitace a školy přestavují na sídlo ředitelství.



Hlavním cílem volebního období bylo vybudovat vodovod a kanalizaci v Brtvi za šedesát milionů, což se zdařilo. Druhou velkou investicí bylo dokončení sportovního areálu včetně parkoviště za 40 milionů korun. Povedla se rekonstrukce hasičské zbrojnice včetně zateplení. Pod zemí je pět nových kanalizačních stok. Zanedbanou částí města byla Nerudova alej, kde je nová kanalizace včetně nových povrchů komunikace, na Horní Nové Vsi je navštěvovaný pumppark, v domě s pečovatelskou službou funguje výtah, mateřská škola má nové hřiště.



Lidé kvitují, že radnice zajistila kompostéry a rozšířila hnízda pro kontejnery na tříděný odpad. Klid mezi obyvatele vnesly výsledky studie na analýzu podloží bývalé skládky podniku Narex.



Bělohrad opravil spoustu chodníků a části silnic, jsou vysazeny nové aleje, podařilo se revitalizovat zeleň. Posunul se i záměr stavby nového městského úřadu. Dům na náměstí byl zbourán a vznikne zde nová moderní stavba.



Město navíc prodalo 15 stavebních parcel, zdařilo se rozšířit sociální služby. Vyhláškou byl regulován podomní prodej a výherní hrací automaty. Radnice zřídila nové městské odbory a chystá nové webové stránky.



I když se Bělohrad stále zvelebuje, existují projekty, které se nedočkaly řešení. Jedním z nich je výstavba obchvatu města, kde se kvůli neústupnosti majitelů nepodařilo vykoupit pozemky. „Dnes si mnozí uvědomují svou chybu. Vidí, jak vzrostla doprava,“ podotýká Pavel Šubr. Navíc firma Karsit staví ve Dvoře Králové velkou továrnu a přes Bělohrad bude do Mladé Boleslavi přepravovat automobilové díly. V Brtvi jsou nové skladovací prostory a přeprava komponentů bude další zátěží pro město.

Další zastupiteléJiří Bičiště, Ondřej Trávník, Jiří Wagenknecht, Vojtěch Lámr (všichni SNKB), Lubomír Hoška, Martin Menčík, Jiří Ulver (STAN), Věra Šulcová (ANO 2011), Miroslav Špicar (Východočeši), Jiří Bareš (KDU-ČSL).





„Děsím se toho, jak to bude pokračovat. Myslím si, že se blíží doba, kdy bude obchvat opět aktuálním problémem,“ upozorňuje starosta. Projekt i peníze na stavbu byly nachystány. „Nesplnili jsme tak jediný bod našeho volebního prohlášení, tj. pokračovat ve výkupu pozemků na stavbu obchvatu, ale zase jsme zvládli udělat spoustu věcí navíc,“ tvrdí Šubr.



Starosta Pavel Šubr bude kandidovat i v nadcházejících volbách s cílem především realizovat stavbu nového úřadu, který by měl sloužit nejen úředníkům, ale především lidem.



„Nemáme žádný úvěr, na účtech máme 32 milionů korun. Nevidím důvod, proč radnici nepostavit. Chtěl bych být i u odbahnění a revitalizace Pardoubku nebo výstavby parkovišť a chodníků na sídlišti. Těším se, že se zdaří záměry soukromých firem a dokončena bude renovace zámku, výstavba bytů i nových provozů,“ nastiňuje Pavel Šubr další rozvoj města.



V komunálních volbách v roce 2014 v Lázních Bělohradu zvítězila strana Starostové a nezávislí s celkovým počtem 8 231 hlasů (34,9 %) a získala šest mandátů.