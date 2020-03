Starosta Pavel Šubr už jednal se správou silnic, policií, krajem a ministerstvem zdravotnictví o označení průjezdné komunikace městem zákazovými značkami. Konkrétně o omezení na silnici druhé třídy od Špice (silnice I/16) po Miletín, a to pro nákladní dopravu nad 12 tun. Marně.

Správa silnic Královéhradeckého kraje už na podzim požádala policii o souhlas s omezením, ta však reagovala negativně. Přitom na zvýšenou zátěž směrem ke Dvoru Králové si stěžují starostové Miletína i Lužan. „Při cestě do Náchoda jsem potkal okolo Velichovek několik kamionů z polskými značkami, které si tudy zkracují cestu,“ dokládá Pavel Šubr.

Situace se zatím nezlepšila

Na nedávném setkání starostů a ministrů v rámci návštěvy Andreje Babiše v kraji upozornili na přetížení silnic druhých tříd další starostové. Ministr dopravy Karel Havlíček reagoval tím, že není nic snazšího, než silnice osadit zákazovými značkami. „Upozornil jsem ho, s jakými problémy se to setkává u nás v Královéhradeckém kraji. Přislíbil, že o věci bude jednat s policejním prezidentem Janem Švejdarem.“

Starosta lázeňského města nyní zkouší uspět přes ministerstvo zdravotnictví. „V prováděcí vyhlášce k lázeňskému zákonu stojí, že průjezdní úseky silnic musí být vedeny převážně mimo vnitřní území lázeňského města a musí být vymístěny zdroje vyvolávající hluk, což konkrétně v Bělohradě není. V lázeňském statutu je pak uvedeno, že průběžná komunikace musí vést mimo vnitřní lázeňské území,“ odvolává se na dokumenty.

Hluk trápí občany ve dne i v noci

„Kamiony ruší pacienty lázní, ale i občany města, všichni si stěžují na hluk zejména v noci. Zákaz by platil z náměstí po konec města ve směru na Miletín. Na Špici by bylo návěstí s tím, že přes lázeňské město nelze projet na Dvůr Králové,“ nastiňuje Pavel Šubr možné řešení.

Městu se také nově otevírá cesta na vybudování obchvatu. „Požádal jsem vládu o zařazení obchvatu do Národního investičního plánu a znovu budeme jednat s krajem,“ říká Šubr.

„Za deset let tomu bude sto let, co byl zpracován první návrh přeložky centra. Nevím, jestli se realizace dožiju,“ krčí starosta rameny. Poslední projekt obchvatu je z roku 2010. Tehdy pro Bělohrad potřebné stavbě zabránili někteří obyvatelé, kteří nechtěli prodat své pozemky a peticí proti obchvatu protestovali. Na realizaci stavby přeložky silnic II/284 a II/501, která by měla odklonit dopravu z centra lázeňského města, přitom byly připraveny peníze Evropské unie. Náklady se pohybovaly kolem dvě stě milionů.