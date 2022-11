„V každém větším městě mohou děti navštěvovat modelářský kroužek, na kterém přičichnou k základům. Já jsem se k tomu dostal přes tátu, kterému první modely stavěli moji prarodiče, protože ho jako malého fascinovaly vlaky,“ vysvětluje 17letý Honza Suchý, kde začala jeho modelářská dráha.

Na listopadové výstavě v obřadní síni vystavuje model, který složil společně se svým kamarádem. I ten zálibu v modelářství převzal, důraz na detail má ale v krvi. Když zrovna nezvelebuje krajinu na železničním modelu, maluje třeba figurky z oblíbených filmů a seriálů. Názorně to dokazuje, když zpod stolu přímo na výstavě vytahuje figurku rytířky řádu Jedi ze série Star Wars Ahsoky Tano. „Bereme to jako koníček. Je to záminka, proč se sejít, popovídat si a udělat společně i nějakou práci. Někdy bouráme kolejiště, jindy vymýšlíme, co a jak postavit. Je to způsob relaxu,“ dodává Honza.

Podle něj není modelářství jen o ježdění vláčkem po malých kolejích. Za stavbou modelu jsou hodiny a dny mravenčí práce, hraní si s elektrickými rozvody a lepení jednotlivých maličkých komponentů. A také nemalá finanční investice. Jedna malá postavička stojí okolo 40 korun, lokomotiva bez vagónů klidně i několik tisíc. Do svého modelu, na kterém odvedli velkou část práce sami - a i tak se jen těžko poměřuje s některými jinými vymazlenými modely na výstavě, vrazili mladíci odhadem více než dvanáct tisíc korun.

Největší z nejmenších

O kus dál předvádí svůj model další z vystavovatelů. „Je to celkem rarita. Největší z nejmenších, neboli největší model v nejmenším měřítku. Takové jsou oblíbené hlavně v Japonsku. Koupená je vlastně jen menší část modelu, zbytek je vlastnoručně vyrobený,“ ukazuje modelář na zmenšeninu skalnatého terénu protkaného úzkými kolejemi a doplněného detailními domky, posezením, vyhlídkou, pojízdným autem a autobusem i funkční maličkou lanovkou. Celý model je nalepený na kusu vlnkovaného skla, které realisticky simuluje vodní hladinu. Když se v jeden moment vychýlí auto ze své dráhy, posune ho zpátky tenkým štětcem. A podobných do detailu promyšlených modelů je výstava plná.

Na letošní, už 21. ročník jičínské výstavy železničních modelů dorazilo za čtyři dny odhadem okolo dvou a půl tisíce návštěvníků. Kromě prohlížení modelů si příchozí mohli také zakoupit modelářské součástky, miniatury lidí zatavené v plastových obalech, různé typy vlakových souprav i rozličné povrchy, trávníky a umělé křoviny. Kdo výstavu nestihl, může se těšit na účast jičínských modelářů na celé řadě jiných místních akcí. Anebo se zkusit přihlásit do spolku a nahlédnout do tajů miniaturních světů železnic přímo.