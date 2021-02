Kopidlenská zahradnická škola vloni připravovala 27. ročník Kvítku, vyhledávaná akce se ale kvůli covidové epidemii neuskutečnila. Ředitelka zdejší školy Lenka Nosková nevylučuje, že se realizace podaří ještě v tomto školním roce. „Stále jsme v naději, že soutěž uspořádáme. Uvidíme, jak se bude vyvíjet epidemiologická situace. Přes facebook nyní probíhá fotografická soutěž, klání pro budoucí zahradníky se dočkáme třeba v květnu,“ plánuje ředitelka.

Škola v únoru spustila novou motivační fotografickou soutěž Kopidlenská srdcovka. Oslovila vášnivé rybáře nebo nadšené zahradníky ve věku od 13 do 16 let. Ti mohou na e-mail Kvitek.souteze@seznam.cz poslat fotku svého rybářského úlovku nebo květinové vazby a připojit i krátký text o tom, proč má pro autora právě tento počin osobní význam. Fotografie s popiskem škola přijímá do 7. března. Odborná porota následně vybere z došlých příspěvků první, druhé a třetí místo a vítěze odmění krásnými cenami.

Zbylé příspěvky postupují do hlasování veřejnosti na Facebooku. Fotka s nejvyšším počtem hlasů v obou kategoriích vyhrává Cenu veřejnosti a tím pádem i další zajímavé ceny.