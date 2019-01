Jičín - Do finále celostátní ankety Strom roku 2014 postoupilo z pětaosmdesáti dvanáct jedinců, kteří se budou ucházet o podporu veřejnosti, a tím i finanční prostředky na péči o sebe i zeleň v okolí.

Z Jičína poslaly svůj návrh do soutěže studentky Lepařova gymnázia – Vendula a Markéta Zíková, Petra Jodasová a Viola Zikmundová. Ty chtějí Kukulův dub, který se vyjímá u kruhové křižovatky na začátku lip, prohlásit chráněným stromem.



„Jako první nás samozřejmě napadla jičínská lipová alej, ta už ale chráněná je. Musely jsme si tedy vybrat jiný strom a nakonec jsme se rozhodly pro dub letní, který se shodou okolností nachází na začátku lipové aleje. Výšku jsme určily pomocí podobnosti trojúhelníků," popisují svůj nápad děvčata a pokračují. „Pokusily jsme se určit stáří stromu, což nebylo úplně jednoduché. Použily jsme dva různé vzorečky a výsledné číslo se hodně lišilo. Pokud obě čísla zprůměrujeme, vyjde nám asi 183 let, je to ale opravdu jen velmi přibližný věk," vysvětluji.



Na otázku, proč zvolila právě tento strom, odpovídají. „Má velký estetický i historický význam, jak vyplývá z jeho věku. V Jičíně stojí už dlouho, je starší než všichni obyvatelé města. Všichni si ho už pamatují jako vzrostlý. Pokud pojedeme po mapách zpátky, zjistíme, že dub stojí v místě původní zahrady Kukulovy soukromé nemocnice. Tuto budovu koupil MUDr. Kukula před 187 lety, je tedy možné, že v té době tam už dub stál, možná ale, že ho vysadil přímo pan Kukula. Přestože se jedná jen o naše domněnky, myslíme si, že bylo bylo vhodné dub pojmenovat Kukulův." V průběhu příštího týdne koordinátorka ankety navštíví finalisty a seznámí se s jejich navrhovateli. Z fotografií pak vznikne putovní výstava, která bude kolovat po republice. Hlasování mezi finalisty bude zpoplatněné a jeho výtěžek se vrátí zpět k těmto stromům.



Anketa strom roku se koná už počtrnácté, hlasující přispěli na záchranu stromů částkou 2 miliony korun.Veřejnost bude moci podpořit jednotlivé stromy od 15. června do 10. října podpisy na hlasovacím archu nebo dárcovskými SMS. Vítězný strom kromě titulu získá i poukaz na arboristické ošetření a postoupí do mezinárodního kola ankety Evropský strom roku. (kov,tz)