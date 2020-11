/FOTOGALERIE/ Školy ožívají. Od středy zasedli do lavic studenti posledních ročníků středních škol a odborných učilišť. Žáci se vrátili i k praktické výuce, i když ve skupinách do dvaceti, v rouškách a s patřičným odstupem.

Od středy se vrátily do lavic poslední ročníky středních škol a odborných učilišť. Znovu se otevřely dílny pro praktickou výuku. Ke sporákům se postavili i žáci oboru kuchař - číšník Střední školy gastronomie a služeb Nová Paka. | Foto: Deník / Iva Kovářová

Do škol se pomalu vrací život. V učebně praktické výuky novopacké střední školy gastronomie a služeb to už zase vře jako v úle. A to nejen na sporácích, kde probublává bešamel a zelňačka, ale i mezi budoucími kuchaři. Neviděli se šest týdnů. Všichni se shodují, že jim praxe chyběla. Nahradit ji distanční výukou prý nelze.