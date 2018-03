Které radnice a školy v sobotu vyvěsí vlajku pro Tibet?

Řidiči popelářských vozů ŘIDIČ/-KA SVOZOVÉHO VOZIDLA. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 90 kč, mzda max. 100 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: ŘIDIČ/KA SVOZOVÉHO VOZIDLA, požadujeme min. základní vzdělání, ŘP skup. C, E a profesní průkaz, spolehlivost, samostatnost, dobrou zdravotní kondici, vhodné i pro absolventy, 2- směnný provoz, nabízíme PP na dobu určitou 6 měsíců s možností prodloužení, mzda 90 Kč/hod + 10 Kč/hod osobní hodnocení, v případě zájmu: osobní návštěva po-pá 6-14 hod na adrese Přibyslavská 124, Nová Paka - p. Tomeš Jiří. Pracoviště: Severočeské komunální služby s.r.o. - pracoviště nová paka, Přibyslavská, 509 01 Nová Paka. Informace: Jiří Tomeš, +420 730 809 955.

Řidiči vysokozdvižných vozíků ŘIDIČ/KA VZV. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 12000 kč, mzda max. 15000 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: ŘIDIČ/KA VZV - pracoviště Jičín., V případě zájmu posílejte životopisy na e-mail: info@novasobotka.cz, nebo volejte v době od 6:00 do 14:30 hod. na tel.: 493 571 521 pí Hrdinová. Případně se dostavte osobně ve výše uvedeném čase na adrese provozovny: Špálova 455, Sobotka., Požadujeme zdravotní průkaz, průkaz na VZV, pečlivost a odpovědnost. Nabízíme PP, nástup ihned, stravenky po 3 měsících. Po zapracování je možný hrubý výdělek 15 000,- Kč.. Pracoviště: Nova, a.s. [1], Špálova, č.p. 455, 507 43 Sobotka. Informace: Libuše Hrdinová, .

Obsluha ostatních manipulačních zařízení (kromě obsluhy vysokozdvižných vozíků) STROJNÍK/-ICE - ČELNÍ NAKLADAČ. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 14000 kč, mzda max. 24000 kč. Volných pracovních míst: 3. Poznámka: STROJNÍK/-ICE - ČELNÍ NAKLADAČ - místo výkonu práce - celá ČR., V případě zájmu upřednostňujeme telefonický kontakt s uchazeči v době od 8:00 do 15:00 hod. na tel.: 602 244 200 David Jakubec, Ing. Po následné domluvě je možné zaslat strukturovaný životopis na e-mail: jakubecd@jastav.cz., Požadujeme spolehlivost, praxe výhodou. Nabízíme zajímavé finanční podmínky odpovídající získané praxi, dovednostem a znalostem, dále zázemí stabilní společnosti s 25 letou působností na trhu práce. Vhodné i pro cizince na zaměstnanecké karty.. Pracoviště: Jastav, spol. s r.o. [851], Železnická, č.p. 1056, 506 01 Jičín 1. Informace: David Jakubec, +420 602 244 200.

Doprava a logistika - Doprava a logistika Řidič autobusu20 000 Kč

Řidiči autobusů v dálkové přepravě osob ŘIDIČ/KA AUTOBUSU PRAVIDELNÉ A NEPRAVIDELNÉ DOPRAVY. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 20000 kč, mzda max. 30000 kč. Volných pracovních míst: 20. Poznámka: ŘIDIČ/KA AUTOBUSU PRAVIDELNÉ A NEPRAVIDELNÉ DOPRAVY - pracoviště Jičín., V případě zájmu zasílejte životopisy na e-mail: ivo.papez@busline.cz, volejte v době od 8:00 do 14:00 hod na tel.: 602190167, případně se dostavte osobně od 7:00 do 13:00 hod na adrese pracoviště: Hradecká 983, Jičín., Požadujeme: min ŘP sk. B + 3 roky praxe - možná rekvalifikace (kvalifikační dohoda - závazek u společnosti), ŘP skup. D + profesní průkaz pro sk.D + psychotesty výhodou, zdravotní způsobilost. Nabízíme náborový příspěvek 20.000 Kč, jízdní výhody i pro rodinné příslušníky, firemní benefity. Vhodné i pro občany EU.. Pracoviště: Busline a.s. - provozovna jičín, Hradecká, č.p. 983, 506 01 Jičín 1. Informace: Ivo Papež, +420 602 190 167.