Na druhém místě se s 58% pokrytím vesnic a měst chytrou komunikací nachází Jihomoravský kraj, o třetí příčku se s velmi malými rozdíly dělí Liberecký, Moravskoslezský, a Karlovarský kraj.

Podle Františka Brože, ředitele Asociace moderně komunikujících samospráv, není náhodou, že do lepší komunikace, a tím i vztahů se svými občany investují (s výjimkou Jihomoravského) především ekonomicky slabší kraje. Výrazně více pociťují dopady složitých let na obecní život, ať se to týká nižšího ekonomického výkonu, ukrajinské krize, která přivedla do obcí řadu nových obyvatel, anebo snahy zastavit odliv lidí.

Participace na vzestupu

Na vzestupu je především takzvaná občanská participace. Tedy společné mapování problémů obcí přímo ve spolupráci s občany anebo přerozdělování peněz pomocí takzvaných participativních rozpočtů, u kterých investiční priority rozhodují samotní obyvatelé. Částka, která takto bude rozdělena podle požadavků občanů, přesáhla letos rekordní metu 150 milionů.

Z dlouhodobých dat, která má k dispozici Asociace moderně komunikujících samospráv, zároveň vyplynulo, že realizace participativního rozpočtu výrazně pomáhá k utužení důvěry mezi vedením obce a občany. Více než 2,5× zvyšuje zájem o dění v obci. Možnost zapojovat se do dění a současně realizovat projekty, na kterých občanům záleží, patří zároveň ve vesnicích i městech dlouhodobě mezi 10 největších občanských priorit, které AMKOS každý rok mapuje.