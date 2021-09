Varhaník, organolog a garant projektu Václav Uhlíř usedá za varhany kostela v Olešnici v Orlických horách. "Nacházíme se u malého nástroje, který postavil v roce 1869 Franz Rieger," říká a zároveň zve na páteční večer, kdy tu odehraje jeden ze série koncertů festivalu Vzkříšené varhany.

V sobotu zavítá do Přepych, v neděli do hradeckých Kuklen, příští týden pak do zámeckých kaplí ve Smiřicích a v Kvasinách a v dalších dnech rozezní píšťaly varhan i v Martínkovicích, Rokytnici v Orlických horách, Borohrádku a Železnici. Loni se v rámci festivalu uskutečnilo pět koncertů, letošní druhý ročník jich nabídne deset.

Královéhradecký krajský program na obnovu historických varhan nemá v Česku obdoby.

"Opravených z tohoto programu je už 52 nástrojů. Kraj do něho vložil za těch 12 let 17 milionů korun a do oprav varhan se vynaložilo celkově už přes 40 milionů korun," připomíná pěvec a autor projektu Jakub Hrubý, který na koncertech Vzkříšených varhan také vystupuje.

Jak říká, těch opravdu vzácných kousků, které se takto podařilo zachránit, je několik: "Jedním z nich byl například nádherný nástroj v zámecké kapli Zjevení Páně ve Smiřicích nebo vzácné varhany v kostele sv. Anny v Žirči, kde byla také úplně náhodou objevena zvonkohra, která je světovým unikátem."

V celé královéhradecké diecézi je celkem 734 varhan, z toho 320 v Královéhradeckém kraji. Jde ovšem pouze o nástroje v katolických kostelích. Kdyby se k nim připočetly ty další na jiných místech, tento počet by se pohyboval kolem 400. Od roku 1990 se v kraji podařilo opravit už na 150 varhan. Každé jsou unikátem, které stojí za to zachovat pro budoucí generace. Speciální program určený na jejich obnovu nastartoval kraj v roce 2008.

"Vzkříšené varhany jsou zároveň propagací tohoto programu, toho, že královské nástroje spojily ve městech a obcích našeho kraje majitele, mecenáše, sponzory a společně vzkřísily tyto památky. Kromě toho vzniká na stránkách projektu nejen databáze fotografií nástrojů, ale také nahrávky a videoukázky," upozorňuje Jakub Hrubý.