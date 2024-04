Ve dnech 26. až 30. dubna 2024 se v Královéhradeckém kraji uskuteční největší česká byznysová akce v oblasti cestovního ruchu Czechia Travel Trade Day 2024 s významnou mezinárodní účastí.

Ilustrační foto | Foto: Archiv

Královéhradecký kraj prostřednictvím své organizace krajské centrály cestovního ruchu a ve spolupráci se Statutárním městem Hradcem Králové připravil program zaměřený na propagaci našeho regionu a rozvoj turismu. Očekává účast více jak 250 českých a zahraničních podnikatelů.

„Těší mě, že krajská centrála uspěla se svou přihláškou a dokázala tuto klíčovou akci pro české podnikatele a mezinárodní majitele cestovních agentur přivést právě do Královéhradeckého kraje. Pro nás je to velká příležitost k prezentaci a propagaci regionu a posílení celkového povědomí o našem kraji i v zahraničí, protože v oblasti turistického ruchu můžeme opravdu hodně co nabídnout,“ uvedla náměstkyně pro oblast cestovního ruchu a kultury Martina Berdychová.

V Královéhradeckém kraji se těžištěm celého programu stanou workshopy pro obchodní jednání českých podnikatelů a dalších subjektů aktivně působících v oblasti cestovního ruchu a také pro mezinárodní zájemce z řad majitelů cestovních agentur. Workshopy se uskuteční v hradeckém Kongresovém centru Aldis poslední dva dubnové dny. V pondělí 29. dubna budou s mezinárodními nákupčími, v úterý 30. dubna s řediteli zahraničních zastoupení CzechTourismu. Paralelně s workshopy je pro zahraniční novináře, kteří se jednání neúčastní, připravený speciální program s průvodci po Hradci Králové.

„Ještě před plánovanými workshopy budou mít zahraniční nákupčí jedinečnou možnost poznat náš kraj. Připravili jsme pro ně víkendový poznávací výlet, jehož účastníci si předem mohli vybrat ze čtyř nabízených tras. Velký zájem projevili o region Broumovska, dále také představíme fenomén Podorlicka, a to Zámky na řece Orlici příhodně označované jako Česká Loira, Prachovské skály a Český ráj i Krkonoše,“ doplňuje Martin Soukup, ředitel Královéhradecké krajské centrály cestovního ruchu, která pro kraj zajišťuje marketing a destinační management v oblasti rozvoje turismu. Centrála mimo jiné zajistila na neděli 28. dubna v rámci trávení volného časů hostů neformální networkingový večer pro všechny zahraniční nákupčí v hradeckém Parku 360 (bývalý Festivalpark).

Pro vstup na Czechia Travel Trade Day v Královéhradeckém kraji se čeští podnikatelé a další subjekty z oblasti cestovního ruchu registrovali prostřednictvím České centrály cestovního ruchu-CzechTourism, zahraniční subjekty prostřednictvím svých zastoupení. Celkově akci navštíví zhruba 250 českých a zahraničních podnikatelů, například z Japonska, Izraele, Skandinávie, Tchaj-wanu, Itálie a dalších zemí.

Czechia Travel Trade Day 2024 každoročně pořádá CzechTourism a cílí na propagaci turistické nabídky jednotlivých českých krajů. Na letošní ročníku spolupracuje s Královéhradeckým krajem prostřednictvím jeho příspěvkové organizace Královéhradecké krajské centrály cestovního ruchu a Statutárním městem Hradec Králové, kdy jak kraj, tak i město akci podpořily částkou 1,1 milionu korun.