V Královéhradeckém kraji došlo během noci ke kulminaci na všech tocích v regionu a podle předpovědi by srážky dnes ani zítra neměly už dále ovlivňovat tok jednotlivých řek. Situace v regionu je stabilizovaná. Potvrdil to Královéhradecký kraj v tiskové zprávě.

„Začínáme odstraňovat škody a nabízet pomoc. Od rána jsme ve spojení s krizovým štábem, tlačíme na pilu, aby především dodávka elektřiny byla na všech místech v kraji co nejdříve obnovena. Jsme v součinnosti s hasiči a pracovníky Lesů ČR, kteří jsou k dispozici technikům ČEZu, aby se mohli dostat na těžko přístupná místa a vyřešit tam poruchy co nejdříve,“ shrnul hejtman Martin Červíček.

Většina toků v kraji dosáhla během uplynulého víkendu pětileté vody, Labe ve Špindlerově Mlýně dvacetileté vody, nejhorší situace byla v neděli na Stěnavě na Broumovsku, která podle zástupců Českého hydrometeorologického ústavu dosáhla 50leté vody. V kraji nejsou hlášena žádná zranění v souvislosti s povodněmi.

„Samozřejmě čekáme, co se ještě stane na soutoku jednotlivých řek, ale jak nás informovali vodohospodáři a jednotlivé povodňové komise, tak vše by mohlo proběhnout bez nějakých dalších mimořádností, které by zhoršily povodňovou situaci,“ doplnil hejtman.

Všechny hlavní silniční úseky v regionu jsou průjezdné. V železniční dopravě je omezen úsek z Broumova do Meziměstí, jezdí zde náhradní autobusová doprava. V autobusové dopravě jsou linky zpožděné, ale nikde není znemožněn jejich provoz.

„Co nejdříve po opadnutí vody se rozběhnou kontroly silnic a mostů v regionu, přičemž se nebudeme soustředit pouze na krajské silnice. Chceme pomoci postiženým obcím, takže na základě mého pokynu Správa silnic začne s monitorováním co nejdříve a my budeme mít přehled o situaci a škodách na dopravní infrastruktuře v kraji,“ řekl hejtman Martin Červíček.