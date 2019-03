Královéhradecký kraj se od 1. dubna stane teprve třetím krajem v České republice, který bude hospodařit se svými penězi bez dluhu. Přebytek rozpočtu 362 milionů korun půjde letošní rok primárně na posílení investic

Nový pivovar - Regiocentrum, sídlo Královéhradeckého kraje. | Foto: DENÍK/David Taneček

„Přebytek rozpočtu z loňského roku jsme převedli do toho letošního. Splatíme tak i poslední půjčky. Sto milionů pak přidáváme pro letošní rok na modernizaci a dostavbu náchodské nemocnice. Zbylé peníze chceme investovat hlavně do oprav a staveb silnic, do ZOO Dvůr Králové a nebo do školství a kultury,“ okomentoval plány s přebytkem v letošním rozpočtu radní Rudolf Cogan odpovědný za oblast financí.