Mezinárodní hokejová federace (IIHF) zrušila turnaj hokejistů do 18 let, který se měl hrát v bulharské Sofii. Mezi zúčastněnými státy byli i hokejisté Číny. O rušení či omezení největších mezinárodních hokejových akcí se zatím neuvažuje. To samé platí i pro dubnové mistrovství světa hokejistů do 18 let. České televizi to sdělil mluvčí Českého svazu ledního hokeje Zdeněk Zikmund.