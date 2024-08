To, že motivace zálohou funguje, potvrzují také dobrovolníci z organizace Trash Hero. „Neustále upozorňujeme na nutnost zálohování a lepšího třídění odpadů – zejména těch jednorázových. Z našich dlouhodobých zkušeností opřených o desítky uspořádaných úklidů v Praze a dalších městech ČR jednoznačně vyplývá, že pohozených zálohovaných lahví nacházíme naprosté minimum. Naopak nápojové obaly, které by zálohované být mohly – plechovky, PET lahve a skleněné lahve tvoří ve skladbě sesbíraného odpadu co do množství a zastoupení nejvýznamnější část,“ shrnuje svou zkušenost dobrovolník z organizace Trash Hero ČR, Karel Švanda.

Zahraniční zkušenost potvrzuje, že zálohy pomáhají zatočit s odpadem pohozeným ve volné přírodě a na veřejných prostranstvích měst a obcí. Na Slovensku se o tom přesvědčili už během prvního roku fungování zálohového systému na PET lahve a plechovky, kdy odhozené nápojové obaly z veřejných prostranství i přírody téměř zmizely.

Zálohy pomohou s přetékajícími kontejnery

Přeplněné kontejnery na třídění jsou podle 8 z 10 obyvatel Královehradeckého kraje v tuzemsku skutečně dlouhodobým problémem, na který občané opakovaně upozorňují. Nepříjemností spojenou s přetékajícími kontejnery jsou ale i odpadky povalující se kolem nich, ty trápí celkem 74 % obyvatel kraje. Neduhy spojené s přeplněnými kontejnery vnímají obyvatelé napříč všemi českými kraji. Aktuálně navrhovaný zálohový systém by přitom prostor v dotčených kontejnerech uvolnil.