Primulův návrh překvapil nejen laiky. Jaký názor mají na promoření ředitelé nemocnic v našem kraji? Co by hromadná nákaza znamenala pro zdravotníky? Mají z ní mít lidé strach?

Ředitel jičínské nemocnice Tomáš Sláma říká:

„Je třeba si uvědomit, že profesor Prymula je virolog, specialista lékař, odborník a premiér Babiš politik. Proto různé pohledy. Z pohledu Romana Prymuly vidím snahu aplikovat chytrou karanténu, která měla velký úspěch v Jižní Korei. Nevím, jestli jsme na tom technicky s Jižní Koreou srovnatelně. Osobně jsem přesvědčen, že důvody k postupnému uvolnění velmi striktních opatření tady skutečně jsou. Dnes se postupně více učíme jak se virus projevuje, jak a pro koho je nebezpečný. Ten problém je, jestli je reálné „oddělit“ jednotlivé věkové skupiny obyvatel, aby se starší nebo lidé se sníženou odolností nenakazili. Je možné nařídit důchodcům, aby zůstali doma a nepouštět je například do hospod, protože se tam můžou nakazit? Nebude to diskriminace? Bude to na politicích, aby rozhodli.“

Ředitel Fakultní nemocnice Hradec Králové Vladimír Palička uvedl, že v otázce promořování si netroufá podpořit ani jednu ze stran. Není epidemiolog a jeho odpověď by tak nebyla kvalifikovaná. „V každém případě však budeme akceptovat rozhodnutí vlády. Sám však nevím a netuším, jaký by mělo případné promořování efekt na zdravotnictví, ale jistě by to představovalo velkou zátěž,“ domnívá se.