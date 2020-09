Ovocnářům začínají naplno žně. V současné době se sklízí švestky a hrušky.

„Úroda je dobrá, dokonce mírně nadprůměrná. Ovocnáři mohou být spokojeni,“ říká k aktuální sklizni švestek předseda České ovocnářské unie Martin Ludvík.

U jablek je sklizeň na začátku, pod střechou jsou jen letní odrůdy, hlavní sběr začne během deseti dnů odrůdou Gala a Golden Delicious.

U hrušek je sklizeň mírně podprůměrná, i tady část úrody poškodily mrazy. Hrušek se podle Ludvíka pěstuje v České republice málo. Největší plocha v kraji je v Choťovicích u Chlumce nad Cidlinou, kde je pěstují na sto hektarech.

Ovoce pomáhají farmářům sklízet především brigádníci z Ukrajiny. „Nyní se nám tato pracovní síla prodražuje, protože příchozí musí absolvovat opakovaně testy na koronavirus případně karanténu. Někde jsou komplikace s dopravou. A stále přetrvávají obavy, aby některá ze zemí neuzavřela hranice,“ obává se komplikací hlavní ovocnář.

Ukrajinci pokrývají při sklizních 80 procent pracovní síly, a pokud by do Čech nedorazili, byl by to velký problém.

V září začíná hlavní ovocnářská a zelinářská sezóna, která potrvá šest až osm týdnů a pracovní síly ze zahraničí jsou takřka nenahraditelné. „Pokud se zavřou hranice, s českými lidmi to nesklidíme. Museli bychom hledat nějaké alternativy, ale nevím, lidi chybí prostě všude,“ polemizuje Martin Ludvík. Lidé v produktivním věku jsou v zaměstnání, pro důchodce je česání ovoce těžká práce a studenti už nastoupili do škol.

Kolik zaplatíme?

Cena jablek je prý otázkou spíš pro obchodníky. Na farmách se pohybuje kolem dvaceti korun za kilo. V obchodech jsou ceny (50 až 60 Kč) podle Ludvíka stále vysoké, ovocnář k tomu ale nevidí důvod. „Cena není odpovídající a měla by rozhodně klesnout,“ domnívá se odborník.

Pěstitelé odhadují, že letošní sklizeň ovoce bude o 12 procent nižší oproti normálu, rozhodně bude větší podíl ovoce na zpracování, a to kvůli mrazovým škodám a krupobití.

Místní nemají zájem

Ovocnáři v JD Dolany na Náchodsku sklízejí hrušky, kterých bude letos méně. „Květy prochladly při kvetení, potom promrzly ještě plůdky,“ jmenuje jednu z hlavních příčin menší úrody ovocnář Jiří Fišer.

I tady pomáhají s česáním ovoce především Ukrajinci. „Původní pracovníci mají prodloužená víza do poloviny listopadu, nově příchozí absolvují dva covid testy a pracují odděleně,“ popisuje Fišer opatření.

Poté, co podnik snížil počet zaměstnanců, i tady jsou odkázáni na cizí pomoc. Padesát pracovníků je domácích, stovka zahraničních brigádníků.

„Pomáhá nám také technika, máme česací plošinu, což je produktivnější. Brigádníci pak odpracují i šedesát hodin týdně, navíc jsou mladší a výkonost je vyšší. Bez Ukrajinců si to ale neumím představit, místní nemají o brigádu zájem,“ konstatuje Jiří Fišera.

V Dolanech už sklidili první letní jablka, v příštím týdnu zahájí sklizeň odrůdy Šampion. Kvalita je lepší, plodů je kvůli poškození mrazy méně. „Jsme na třech čtvrtinách plánovaného množství,“ odhaduje ovocnář úrodu jablek.