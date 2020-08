Také o víkendu využili zemědělci vyloženě letního letního počasí ke sklizni obilovin.

Na pole v okolí Mžan na Hradecku vyjel po přestávce vynucené dešti ze začátku týdne i Štěpán Koníček. Pokračovatel rodinné tradice, kdy na farmě pracuje se svým otcem a bratrancem, tentokrát využil slunného počasí ke sklizni ječmene.

Při pohledu na lány, které obklopují Mžany, si však i on trošku zabědoval nad časy, jež předcházely letošním žním.

Jařiny doplatily na suché jaro

„Když se ohlédnu zpět, tak v předešlých letech nás hodně trápilo sucho. A i letos to ze začátku roku na velkou dešťovou hitparádu nevypadal. První tři měsíce totiž nespadla ani kapka. Nicméně v posledních týdnech nám to Matka příroda vynahrazuje. Vždyť jen na červen se úhrn srážek pohyboval na bezmála 200 litrech na metr čtverečný. A to už je opravdu dost,“ povzdechl si za volantem kombajnu, jež obhospodařuje na 230 hektarů, Štěpán Koníček a dodal, že vývoj počasí ze začátku roku neměl naštěstí takový vliv na ozimy, ale jarní ječmeny a ostatní jařiny počáteční sucho docela odnesly. „A to mokro z posledních dní už to nezachrání,“ uvedl Štěpán Koníček.

Dodal, že například u jařin počítá s výnosem šesti tun na hektar. U pšenice se pak podle něj bude výnos pohybovat kolem 9 tun na hekter. Podobné výnosy, alespoň co se týče ječmenu, počítají i ostatní zemědělci v kraji. Průměr se zde pohybuje kolem 7 tun na hektar.

Úroda bude zřejmě průměrná

„Obilí začalo na polích hodně porůstat, sklizeň je tím komplikovaná, výnosy odpovídají desetiletým průměrům,“ hodnotí dosavadní výsledky krajských žní ředitelka trutnovské agrární komory Marcela Jezberová.