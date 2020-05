Česko se v posledních dnech pomalinku vrací do normálu. A přestože vláda od pondělí umožnila otevřít kulturní stánky, ne všechny otevírají své brány.

Například v Hradci Králové se lidé podívají „jen“ do galerie či oblíbeného kina Centrál. Veřejnosti se také otevře rekonstruované Muzeum východních Čech. Klicperovo divadlo i divadlo Drak zatím diváky nepřivítají. Divadlo Drak otevře pro veřejnost za speciálních hygienických podmínek v úterý galerii Labyrint. Provoz samotného Divadla Drak bude zahájen v červnu.

Drak se bude řídit aktuálními hygienickými nařízeními vlády. Diváci se budou usazovat po dvojicích, ob sedadlo, s tím, že obsazena je vždy každá druhá řada. "Kapacita je u hlavní scény okolo 60 diváku a u Studia pak přibližně 30, oproti původním 165 místům v hledišti hlavní scény a 70 ve Studiu,“ informovala mluvčí divadla Martina Marková.

K 11. květnu se neotevřelo ani Klicperovo divadlo. Pro něj by nebyla kapacita sta míst rentabilní „Za současného stavu bychom například ve Studiu Beseda mohli hrát pouze pro 38 diváků. Za těchto okolností, kdy bude velmi snížen divácký komfort a nebudou otevřeny třeba ani divadelní bary, nejsme schopni přinést kvalitní divadelní zážitek ani pro vás, naše diváky, ani pro herce. Uskutečnění představení při takto omezené kapacitě by navíc po započítání všech nákladů ještě více prohloubilo finanční ztráty divadla,“ informovala ředitelka divadla Eva Mikulková.

V úterý 12. května se však otevřela hradecká Galerie moderního umění. Návštěvníci se mohou těšit na přerušené výstavy Matyáš Chochola Dějiny lidstva a Petra Malinová Z úcty k hlíně, které galerie prodloužila do 30. srpna 2020. Dnes se také otevřela historická budova Muzea východních Čech.

Kam na Jičínsku?

Městské muzeum Hořice a Masarykova věž samostatnosti otevírají svoje brány pro veřejnost také dnes 12. května. Aktuálně je ve Štorchově síni hořického muzea nainstalována výstava Fenomén Igráček. Paradoxně v den, kdy byla expozice připravena k otevření, byla vyhlášena koronavirová karanténa. Naštěstí je přehlídka slavných figurek, která potěší především nejmenší návštěvníky a jejich rodiče, k vidění v prodlouženém termínu.

„Podařilo se nám posunout výpůjčku výstavy do konce května, jinak měla trvat jen do Velikonoc,“ vysvětluje Oldřiška Tomíčková z hořického muzea, které bude přístupné podle běžné otevírací doby. Počet osob bude limitován do dvaceti.

V úterý 12. května se znovu otevře veřejnosti i Regionální muzeum a galerie v Jičíně. Přístupné budou všechny obvyklé prostory: expozice, obrazárna, herna, oratoř i divadélko. Muzeum ovšem muselo na základě mimořádných opatření změnit dramaturgii výstavního plánu. „Rozhodli jsme se pro prodloužení obou výstav, které byly pandemickými opatřeními postiženy. Tím pádem byly zrušeny jiné plánované,“ konstatuje ředitel muzea Michal Babík, který zároveň zve do Jičína na chystanou expozici Konírna čarokrajná Divadla bratří Formanů, která je nově plánována na začátek července.

Ředitel přiznává, že muzeum má finanční výpadek ve vstupném a v omezených archeologických průzkumech. Jak bude na ztrátu reagovat kraj jako zřizovatel, Michal Babík zatím netuší.

Od 16. května bude přístupná v Jičíně i kouzelná Galerie Radka Pilaře, a to zatím jen o víkendech. Stejný provoz plánuje prozatím Valdštejnská lodžie, výhled z Valdické brány si vychutnáte až od 26. května.

Už od pondělí ale máte možnost navštívit Muzeum přírody Českého ráje na Prachově a přitom zavítat do Prachovských skal, které se otevřely turistům již 1. května.

Své brány pozvolna otevírají i historické skvosty. Prvním otevřeným hradem jsou od pondělí dominantní Trosky, provoz zahajuje částečně i dětenický zámecký rezort. Od pondělí funguje zahrádka středověké krčmy. Zámek, krčma i pivovar budou zpřístupněny o dva týdny později. Od 26. května pak můžete zavítat do Starých Hradů nebo na zámek Humprecht. Hrad Kost plánuje otevření od června.