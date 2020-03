ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

Podle Veroniky Krejčí z Krajské hygienické stanice v Hradci Králové jsou mezi čtyřmi novými případy onemocnění COVID-19 v Královéhradeckém kraji 68letý muž, který se vrátil z Rakouska, třicetiletý muž, jenž měl kontakt s potvrzeným onemocněním COVID-19, a padesátiletá žena, která nikde necestovala. Tyto osoby, stejně všechny ostatní v kraji, mají mírný průběh onemocnění a zůstávají v domácí izolaci.

"Muž, který se narodil v roce 1937, je onkohematologický pacient. Vzhledem ke zdravotním obtížím je hospitalizován ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové v izolaci na Klinice infekčních nemocí," doplnila Veronika Krejčí.

Okres Hradec Králové registruje celkem 15 případů. Na Náchodsku zůstávají tři nemocní, na Trutnovsku dva, na Jičínsku a Rychnovsku po jednom.

"Počet osob, u kterých bylo doposud provedeno vyšetření s podezřením na možnou nákazu koronavirem, je 216," konstatovala Veronika Krejčí.

Na Klinice infekčních nemocí v hradecké fakultní nemocnici leží tři pacienti s potvrzeným onemocněním COVID-19. Kvůli možnému kontaktu s nakaženými muselo do karantény i třicet zaměstnanců nemocnice.

Prvního z pacientů přivezli na jedno z oddělení IV. interní hematologické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové (FNHK) z pardubické nemocnice ve chvíli, kdy se u něj žádné příznaky koronaviru ještě neprojevovaly. Během pondělí však na hradecké interně začal příznaky mít. Lékaři ho proto okamžitě otestovali na přítomnost COVID-19. Protože se podezření potvrdilo, přeložili ho zdravotníci na infekční kliniku. Muž se tak stal v pondělí prvním pacientem hospitalizovaným ve FNHK s potvrzenou diagnózou COVID-19.

FN HK poté zahájila epidemiologická opatření a otestovala další pacienty z oddělení, na kterém muž původně ležel. U dvou dalších pacientů byly výsledky testů pozitivní a proto i oni byli přesunuti na infekční kliniku. "Všichni tři jsou ve stabilizovaném stavu. Samozřejmě monitorujeme i další pacienty z oddělení, u nichž byl ale zatím výsledek testu negativní," řekl Deníku mluvčí nemocnice Jakub Sochor. Jak k přenosu mezi pacienty došlo, podle něj nyní zjišťují epidemiologové.

Potenciálními nakaženými se v tu chvíli stali nejen pacienti hospitalizovaní na IV. interní hematologické klinice, ale také všichni lékaři, sestry a další zaměstnanci nemocnice, kteří mohli přijít s nakaženými do kontaktu.

"V karanténě jsou v souvislosti s případem tři desítky zaměstnanců, kteří nyní budou průběžně testováni," potvrdil Sochor. I přes výrazný výpadek zaměstnanců je podle lékařského náměstka Zdeňka Tušla klinika i nadále v provozu a zajišťuje péči o akutní pacienty.

"Směny jsme měli zdvojené s ohledem na to, že jsme s možností podobného případu na některé z klinik počítali," řekl Tušl. Podle mluvčího nemocnice by takový náhlý výpadek zaměstnanců znamenal velký problém, pokud by nemocnice fungovala v běžném režimu. Vzhledem k tomu, že kvůli epidemii koronaviru nemocnice omezila neakutní výkony, je ale podle Sochora na klinice méně pacientů než obvykle a péči o pacienty tak dokáží zdravotníci i v současné chvíli zajistit.